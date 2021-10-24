Özbekistan, devlet başkanlığı seçimi için sandık başında

Özbekistan’da ülkenin gelecek 5 yıl boyunca kim tarafından idare edileceğininin belirleneceği oylama için sandıklar TSİ 06.00’da açıldı.Ülkedeki oylamaya 19.8 milyon seçmenin katılma hakkı bulunuyor. Seçimlerin geçerli sayılabilmesi için de söz konusu kayıtlı seçmenlerden en az yüzde 33’ünün sandığa gitmesi gerekiyor. Merkez Seçim Komisyonu, bu orana ulaşıldığını açıkladı.Seçimlerden görevdeki Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in zaferle çıkması bekleniyor. Mirziyoyev dışında seçimlerde dört aday daha bulunuyor. Ancak söz konusu adaylar da devlet başkanının politikalarını destekleyen partilerin aday gösterdiği kişiler.Özbekistan yasalarına göre devlet başkanlığı yarışına katılmak isteyenler, sadece partiler tarafından aday gösterilebiliyor.Ülkedeki seçimler öncesinde ilk defa adayların karşı karşıya geldiği tartışma programları düzenlendi.Özbekistan’da devlet başkanı beş yıl için seçiliyor. Mirziyoyev de ülkenin ilk devlet başkanı İslam Kerimov’un Eylül 2016’da hayatını kaybetmesi ardından Aralık 2016’da düzenlenen seçimlerle bu göreve gelmişti.Mirziyoyev, Rusya ile yakın ilişkileri korurken, Kerimov dönemi aksine Batı ülkeleriyle de temaslarını güçlendirdi ve birtakım reform programları başlattı.Bunun yanında, seçimlerin pandemi döneminde gerçekleşiyor olması nedeniyle seçmenlerin oy verme merkezlerinde maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor. Oy merkezlerinde sağlık çalışanları da görevlendirilmiş durumda. Yerel saat ile sandıkların 20.00’de (TSİ 18.00) kapanacağı seçimlerin resmi olmayan sonuçları yarın açıklanacak.
Özbekistan’da beş partinin adaylarının yarıştığı devlet başkanlığı seçimleri düzenleniyor. Seçimlerden görevdeki devlet başkanı Mirziyoyev’in zaferla ayrılması bekleniyor.
Özbekistan’da ülkenin gelecek 5 yıl boyunca kim tarafından idare edileceğininin belirleneceği oylama için sandıklar TSİ 06.00’da açıldı.
Ülkedeki oylamaya 19.8 milyon seçmenin katılma hakkı bulunuyor. Seçimlerin geçerli sayılabilmesi için de söz konusu kayıtlı seçmenlerden en az yüzde 33’ünün sandığa gitmesi gerekiyor. Merkez Seçim Komisyonu, bu orana ulaşıldığını açıkladı.
Seçimlerden görevdeki Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in zaferle çıkması bekleniyor. Mirziyoyev dışında seçimlerde dört aday daha bulunuyor. Ancak söz konusu adaylar da devlet başkanının politikalarını destekleyen partilerin aday gösterdiği kişiler.
Özbekistan yasalarına göre devlet başkanlığı yarışına katılmak isteyenler, sadece partiler tarafından aday gösterilebiliyor.
Ülkedeki seçimler öncesinde ilk defa adayların karşı karşıya geldiği tartışma programları düzenlendi.
Özbekistan’da devlet başkanı beş yıl için seçiliyor. Mirziyoyev de ülkenin ilk devlet başkanı İslam Kerimov’un Eylül 2016’da hayatını kaybetmesi ardından Aralık 2016’da düzenlenen seçimlerle bu göreve gelmişti.
Mirziyoyev, Rusya ile yakın ilişkileri korurken, Kerimov dönemi aksine Batı ülkeleriyle de temaslarını güçlendirdi ve birtakım reform programları başlattı.
Bunun yanında, seçimlerin pandemi döneminde gerçekleşiyor olması nedeniyle seçmenlerin oy verme merkezlerinde maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor. Oy merkezlerinde sağlık çalışanları da görevlendirilmiş durumda. Yerel saat ile sandıkların 20.00’de (TSİ 18.00) kapanacağı seçimlerin resmi olmayan sonuçları yarın açıklanacak.