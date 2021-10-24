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Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
ABD'de bir kişi, iş yeri için hükümetten aldığı 57 bin dolarlık mali desteğin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Sadece bir karta 58 bin dolar... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T16:53+0300
2021-10-24T16:53+0300
yaşam
georgia
oyun
pokemon
kredi
destek
kart
ihtiyaç
koronavirüs
kovid-19
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ABD'nin Georgia eyaletinde Vinath Oudomsine isimli adam, Kovid-19 pandemisi gerekçesiyle Temmuz 2020'de 10 çalışanı ve yıllık brüt 235 bin dolar geliri olan bir iş yürüttüğünü söyleyerek Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi (EIDL) için başvuruda bulundu.Başvurusu kabul edilen adam, Küçük İşletme Yönetimi’nden 85 bin dolar kredi aldı. Krediyi alan Oudomsine'in başvuru sırasında yıllık geliri ve çalışan sayısı hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.Söz konusu paranın 57 bin dolarını nadir bulunan bir Pokemon kartı için harcayan adam, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle yargılanacak.Oudomsine'in hangi Pokemon kartını satın almakla suçlandığı mahkeme dosyasında netlik kazanmadı. Ancak bazı nadir kartların ikinci el piyasasında binlerce dolara satıldığı biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/netflixin-yeni-pokemon-filminin-yayin-tarihi-belli-oldu-1048785259.html
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georgia, oyun, pokemon, kredi, destek, kart, ihtiyaç, koronavirüs, kovid-19

Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi

16:53 24.10.2021
© AP PhotoPandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AP Photo
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ABD'de bir kişi, iş yeri için hükümetten aldığı 57 bin dolarlık mali desteğin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Sadece bir karta 58 bin dolar veren adam, krediyi alırken yalan söylediği için de para cezası ve hapisle yargılanacak.
ABD'nin Georgia eyaletinde Vinath Oudomsine isimli adam, Kovid-19 pandemisi gerekçesiyle Temmuz 2020'de 10 çalışanı ve yıllık brüt 235 bin dolar geliri olan bir iş yürüttüğünü söyleyerek Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi (EIDL) için başvuruda bulundu.
Başvurusu kabul edilen adam, Küçük İşletme Yönetimi’nden 85 bin dolar kredi aldı. Krediyi alan Oudomsine'in başvuru sırasında yıllık geliri ve çalışan sayısı hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.
Söz konusu paranın 57 bin dolarını nadir bulunan bir Pokemon kartı için harcayan adam, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle yargılanacak.
Oudomsine'in hangi Pokemon kartını satın almakla suçlandığı mahkeme dosyasında netlik kazanmadı. Ancak bazı nadir kartların ikinci el piyasasında binlerce dolara satıldığı biliniyor.
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