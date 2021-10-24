https://tr.sputniknews.com/20211024/pandemi-yardimi-olarak-aldigi-kredinin-58-bin-dolarini-pokemon-kartina-verdi-1050130154.html

Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi

Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi

ABD'de bir kişi, iş yeri için hükümetten aldığı 57 bin dolarlık mali desteğin büyük bir kısmını bir Pokemon kartına harcadı. Sadece bir karta 58 bin dolar... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T16:53+0300

2021-10-24T16:53+0300

2021-10-24T16:53+0300

yaşam

georgia

oyun

pokemon

kredi

destek

kart

ihtiyaç

koronavirüs

kovid-19

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ABD'nin Georgia eyaletinde Vinath Oudomsine isimli adam, Kovid-19 pandemisi gerekçesiyle Temmuz 2020'de 10 çalışanı ve yıllık brüt 235 bin dolar geliri olan bir iş yürüttüğünü söyleyerek Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi (EIDL) için başvuruda bulundu.Başvurusu kabul edilen adam, Küçük İşletme Yönetimi’nden 85 bin dolar kredi aldı. Krediyi alan Oudomsine'in başvuru sırasında yıllık geliri ve çalışan sayısı hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.Söz konusu paranın 57 bin dolarını nadir bulunan bir Pokemon kartı için harcayan adam, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası istemiyle yargılanacak.Oudomsine'in hangi Pokemon kartını satın almakla suçlandığı mahkeme dosyasında netlik kazanmadı. Ancak bazı nadir kartların ikinci el piyasasında binlerce dolara satıldığı biliniyor.

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georgia, oyun, pokemon, kredi, destek, kart, ihtiyaç, koronavirüs, kovid-19