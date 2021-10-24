https://tr.sputniknews.com/20211024/patrik-bartholomeos-hastaneye-kaldirildi-1050133792.html

Patrik Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

Patrik Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T20:06+0300

2021-10-24T20:06+0300

2021-10-24T20:08+0300

fener rum patriği bartholomeos

dünya

hastane

hasta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101891/99/1018919920_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_2a41dbb794e83d3a7691b4148cafd01f.jpg

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanes'inde müşahede altına alındığı belirtildi.ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fener rum patriği bartholomeos, hastane, hasta