https://tr.sputniknews.com/20211024/polisin-dur-ihtarina-uymayan-aractan-el-bombasi-cikti-1050118826.html

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece yaya ekiplerinden kaçmaya çalışan bir otomobilde el bombası çıktı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T02:03+0300

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türkiye

kayseri

el bombası

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde gece yaya devriyeleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan 3 şahıs, 34 CCN 817 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken bir iş yerinin önünde duran araçlara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından aranan otomobilde el bombası, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, sürücü M.T. ve yanında bulunan K.T. ile S.A. da gözaltına alınarak, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kayseri

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kayseri, el bombası