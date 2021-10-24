Reuters: Kamu bankaları pazartesi günü kredi faiz oranlarını indirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de politika faiz oranını yüzde 16'ya düşürmesi sonrası Türk kamu bankalarının pazartesi gününden itibaren kredi faizlerinde 200 baz puan indireceği iddia edildi.Reuters'ın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye'de Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası pazartesi işletme ve tüketici kredi faiz oranlarında Merkez Bankası faiz kararını izleyerek 200 baz puan indirime gitmeyi planlıyor.
Reuters haber ajansına göre Türk kamu bankalarının yarın kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirmesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de politika faiz oranını yüzde 16'ya düşürmesi sonrası Türk kamu bankalarının pazartesi gününden itibaren kredi faizlerinde 200 baz puan indireceği iddia edildi.
Reuters'ın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye'de Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası pazartesi işletme ve tüketici kredi faiz oranlarında Merkez Bankası faiz kararını izleyerek 200 baz puan indirime gitmeyi planlıyor.