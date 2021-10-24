https://tr.sputniknews.com/20211024/rus-disisleri-abd-ruslara-vize-verme-prosedurunu-cehenneme-cevirdi-1050132369.html
Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize verme prosedürünü cehenneme çevirdi
Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize verme prosedürünü cehenneme çevirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, göçmen vizesi almak isteyen Rusya vatandaşlarını ‘evsiz halklar’ kategorisine... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T18:51+0300
2021-10-24T18:51+0300
2021-10-24T18:54+0300
dünya
abd
rusya
mariya zaharova
vize
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049199975_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_2585aeff86b2c98f9187709e84fe26e1.jpg
Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanlığı’nda uzun zaman önce önemli bir şey bozuldu ve bir türlü tamir edilemedi” ifadesine yer verdi.ABD’li diplomatlar yıllardır Rusya’da konsolosluk hizmetlerini sunma sistemini yıkmakla uğraştığını belirten Rus diplomat, “Konsoloslukları kapattılar, konsoloslukta çalışan kişi sayısını azalttılar, simetrik yanıtımızın birebir yanıttan ne kadar farklı olduğu konusunda deneyler yaptılar” diye yazdı.“Onlar, 21. yüzyıl için banal olan teknik bir prosedürü, temelinde sadizm eşiğinde hakaretin olduğu gerçek bir cehenneme çevirdiler” diyen Zaharova, “Bu kirli stratejinin savunucuları, eylemleriyle aynı anda kendi özgürlük ideallerini de yok ettiklerini hiç mi düşünmedi?” diye ekledi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD göçmen vizesi almak isteyen Rusya vatandaşlarına Polonya’nın başkenti Varşova’daki konsolosluğa başvurmayı tavsiye etmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan belgede, göçmen vizesi almak isteyen Rusların ‘evsiz halklar’ kategorisine dahil edildiği ifade edildi. Bu statünün, “ABD konsolosluklarının olmadığı ülkelerin vatandaşlarına” verildiği belirtilmişti. Bu statü ayrıca 'siyaset veya güvenlik alanındaki durumun karmaşık ve öngörülemez olduğu ve bu nedenle konsolosluk çalışanlarına göçmen vizesi başvurularını işleme koymaya izin verilmediği ülkeleri' de kapsıyor.Listede, Rusya’nın yanı sıra Suriye, Küba, Venezüella ve İran gibi ülkelerin vatandaşları da yer alıyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049199975_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_e60f12496b56801acb53b7a8f7228566.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, mariya zaharova, vize, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize verme prosedürünü cehenneme çevirdi
18:51 24.10.2021 (güncellendi: 18:54 24.10.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, göçmen vizesi almak isteyen Rusya vatandaşlarını ‘evsiz halklar’ kategorisine dahil etme kararına tepki verdi.
Mariya Zaharova, Telegram
kanalından yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanlığı’nda uzun zaman önce önemli bir şey bozuldu ve bir türlü tamir edilemedi”
ifadesine yer verdi.
ABD’li diplomatlar yıllardır Rusya’da konsolosluk hizmetlerini sunma sistemini yıkmakla uğraştığını belirten Rus diplomat, “Konsoloslukları kapattılar, konsoloslukta çalışan kişi sayısını azalttılar, simetrik yanıtımızın birebir yanıttan ne kadar farklı olduğu konusunda deneyler yaptılar” diye yazdı.
“Onlar, 21. yüzyıl için banal olan teknik bir prosedürü, temelinde sadizm eşiğinde hakaretin olduğu gerçek bir cehenneme çevirdiler” diyen Zaharova, “Bu kirli stratejinin savunucuları, eylemleriyle aynı anda kendi özgürlük ideallerini de yok ettiklerini hiç mi düşünmedi?” diye ekledi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD göçmen vizesi almak isteyen Rusya vatandaşlarına Polonya’nın başkenti Varşova’daki konsolosluğa başvurmayı tavsiye etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan belgede, göçmen vizesi almak isteyen Rusların ‘evsiz halklar’ kategorisine dahil edildiği ifade edildi. Bu statünün, “ABD konsolosluklarının olmadığı ülkelerin vatandaşlarına” verildiği belirtilmişti.
Bu statü ayrıca 'siyaset veya güvenlik alanındaki durumun karmaşık ve öngörülemez olduğu ve bu nedenle konsolosluk çalışanlarına göçmen vizesi başvurularını işleme koymaya izin verilmediği ülkeleri' de kapsıyor.
Listede, Rusya’nın yanı sıra Suriye, Küba, Venezüella ve İran gibi ülkelerin vatandaşları da yer alıyor.