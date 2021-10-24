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Rusya’da koronavirüs vakası sayılarında beş gün sonra ilk defa düşüş kaydedildi
Rusya’da koronavirüs vakası sayılarında beş gün sonra ilk defa düşüş kaydedildi
Rusya’da günlük koronavirüs vakası sayılarında beş gün sonra ilk defa düşüş görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında da bir düşüş kaydedildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T13:38+0300
2021-10-24T13:39+0300
koronavirüs
rusya
salgın
vaka
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
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Rusya’da koronavirüs yayılımı nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir günde 35 bin 660 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, önceki güne göre yüzde 5.36 daha düşük. Daha öncesindeyse günlük vaka sayısı beş gün üst üste artmıştı.Yeni vakalar ile beraber ülkede pandeminin başlangıcından beri kayda geçirilen toplam vaka sayısı 8 milyon 241 bin 643’e çıktı.Rusya’da Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısıysa bin 72 olarak açıklandı. Söz konusu sayı da önceki gün görülen vefat sayısına göre biraz daha düşük. Ülkede pandeminin başından beri görülen toplam can kaybıysa 230 bin 600’e yükselmiş durumda.Rusya’da günlük vaka ve vefat sayılarının çok artması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde market ve eczane gibi yerler dışında iş yerlerinin kapalı olmasını içeren bir önlem planına onay verdi.Ancak başkent Moskova dahil pek çok bölgede söz konusu karar, 28 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Vaka sayılarında artış gözlenmeyen bazı bölgelerse virüsün yayılmasının engellenmesi adına bu tip bir tedbir almayacak.Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği üç onaylanmış aşısı bulunuyor. Fakat ülkede aşı olma seviyesinin beklentinin altında kalması salgının önüne geçilmesini güçleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/rusya-maliye-bakani-siluanov-koronavirusle-mucadelenin-bir-gunluk-faturasini-acikladi-1049990183.html
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rusya, salgın, vaka, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rusya’da koronavirüs vakası sayılarında beş gün sonra ilk defa düşüş kaydedildi

13:38 24.10.2021 (güncellendi: 13:39 24.10.2021)
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya - Moskova - koronavirüs
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya’da günlük koronavirüs vakası sayılarında beş gün sonra ilk defa düşüş görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısında da bir düşüş kaydedildi.
Rusya’da koronavirüs yayılımı nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir günde 35 bin 660 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, önceki güne göre yüzde 5.36 daha düşük. Daha öncesindeyse günlük vaka sayısı beş gün üst üste artmıştı.
Yeni vakalar ile beraber ülkede pandeminin başlangıcından beri kayda geçirilen toplam vaka sayısı 8 milyon 241 bin 643’e çıktı.
Rusya’da Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısıysa bin 72 olarak açıklandı. Söz konusu sayı da önceki gün görülen vefat sayısına göre biraz daha düşük. Ülkede pandeminin başından beri görülen toplam can kaybıysa 230 bin 600’e yükselmiş durumda.
Rusya’da günlük vaka ve vefat sayılarının çok artması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde market ve eczane gibi yerler dışında iş yerlerinin kapalı olmasını içeren bir önlem planına onay verdi.
Ancak başkent Moskova dahil pek çok bölgede söz konusu karar, 28 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Vaka sayılarında artış gözlenmeyen bazı bölgelerse virüsün yayılmasının engellenmesi adına bu tip bir tedbir almayacak.
Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği üç onaylanmış aşısı bulunuyor. Fakat ülkede aşı olma seviyesinin beklentinin altında kalması salgının önüne geçilmesini güçleştiriyor.
Rusya- Koronavirüs vakaları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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