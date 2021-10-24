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Rusya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
Rusya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde meydana gelen küçük uçak kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T19:40+0300
2021-10-24T19:40+0300
2021-10-24T19:53+0300
dünya
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uçak kazası
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova Bölgesi’nin Ruza şehri yakınlarında saat 15.02’de uçak kazası meydana geldi.‘Aeroklassika’ havacılık kulübüne ait Aeroprakt A-22 küçük uçak yere çakıldı. Uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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rusya, uçak kazası, son dakika
Rusya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi 19:40 24.10.2021 (güncellendi: 19:53 24.10.2021)
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde meydana gelen küçük uçak kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova Bölgesi’nin Ruza şehri yakınlarında saat 15.02’de uçak kazası meydana geldi.
‘Aeroklassika’ havacılık kulübüne ait Aeroprakt A-22 küçük uçak yere çakıldı. Uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.