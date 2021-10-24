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https://tr.sputniknews.com/20211024/rusyanin-doviz-rezervleri-bir-haftada-5-milyar-dolar-artti-1050129341.html
Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı
Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı
Rusya’nın döviz rezervlerinin önceki hafta içinde neredeyse 5 milyar dolar artıp 620.3 milyar dolara yükseldiği belirtildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T16:16+0300
2021-10-24T16:16+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
ruble
dolar
döviz
döviz kuru
döviz rezervi
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Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre 8-15 Ekim döneminde ülkenin döviz rezervleri 4.9 milyar dolar arttı. Bunun, rezervlerdeki dövizin revalüasyonu ile bütçe kapsamında yapılan döviz alımları sayesinde gerçekleştiği kaydedildi.Merkez Bankası’nın ocak başında yayınladığı verilere göre ülkenin altın rezervleri de bir önceki ay yüzde 0.14 artıp 2 milyon 298 bin 547 tona yükselmişti.Rusya’da Merkez Bankası, doların ülkenin uluslararası varlıklarındaki payını azaltma politikası izliyor. Doların yerine altın ve diğer yabancı para birimlerinin alımı artırılıyor.Ülkenin varlık fonunda da doların payı sıfırlanmış durumda. Dolar yerine altın ve Çin’in para birimi yuan’a yapılan yatırım artırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/rusya-merkez-bankasi-faiz-artirdi-dolar-haziran-2020den-beri-ilk-kez-70-rublenin-altini-gordu-1050092435.html
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rusya, rusya merkez bankası, ruble, dolar, döviz, döviz kuru, döviz rezervi

Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı

16:16 24.10.2021
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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Rusya’nın döviz rezervlerinin önceki hafta içinde neredeyse 5 milyar dolar artıp 620.3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre 8-15 Ekim döneminde ülkenin döviz rezervleri 4.9 milyar dolar arttı. Bunun, rezervlerdeki dövizin revalüasyonu ile bütçe kapsamında yapılan döviz alımları sayesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Merkez Bankası’nın ocak başında yayınladığı verilere göre ülkenin altın rezervleri de bir önceki ay yüzde 0.14 artıp 2 milyon 298 bin 547 tona yükselmişti.
Rusya’da Merkez Bankası, doların ülkenin uluslararası varlıklarındaki payını azaltma politikası izliyor. Doların yerine altın ve diğer yabancı para birimlerinin alımı artırılıyor.
Ülkenin varlık fonunda da doların payı sıfırlanmış durumda. Dolar yerine altın ve Çin’in para birimi yuan’a yapılan yatırım artırılmıştı.
Ruble Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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Rusya Merkez Bankası faiz artırdı: Dolar, Haziran 2020'den beri ilk kez 70 rublenin altını gördü
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