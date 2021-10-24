https://tr.sputniknews.com/20211024/rusyanin-doviz-rezervleri-bir-haftada-5-milyar-dolar-artti-1050129341.html

Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı

Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı

Rusya’nın döviz rezervlerinin önceki hafta içinde neredeyse 5 milyar dolar artıp 620.3 milyar dolara yükseldiği belirtildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T16:16+0300

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Rusya Merkez Bankası’nın yayınladığı son verilere göre 8-15 Ekim döneminde ülkenin döviz rezervleri 4.9 milyar dolar arttı. Bunun, rezervlerdeki dövizin revalüasyonu ile bütçe kapsamında yapılan döviz alımları sayesinde gerçekleştiği kaydedildi.Merkez Bankası’nın ocak başında yayınladığı verilere göre ülkenin altın rezervleri de bir önceki ay yüzde 0.14 artıp 2 milyon 298 bin 547 tona yükselmişti.Rusya’da Merkez Bankası, doların ülkenin uluslararası varlıklarındaki payını azaltma politikası izliyor. Doların yerine altın ve diğer yabancı para birimlerinin alımı artırılıyor.Ülkenin varlık fonunda da doların payı sıfırlanmış durumda. Dolar yerine altın ve Çin’in para birimi yuan’a yapılan yatırım artırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/rusya-merkez-bankasi-faiz-artirdi-dolar-haziran-2020den-beri-ilk-kez-70-rublenin-altini-gordu-1050092435.html

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