https://tr.sputniknews.com/20211024/rusyanin-ukraynanin-nato-uyeliginden-endiselenmesi-icin-bircok-neden-var-1050119156.html

‘Rusya'nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden var’

‘Rusya'nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden var’

NATO’nun eski Rusya temsilcisi Harry Tabah, Rusya’nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından endişelenmesi için birçok nedeni olduğunu söyledi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T02:48+0300

2021-10-24T02:48+0300

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NATO’nun eski Rusya temsilcisi Harry Tabah, Kiev’in olası NATO üyeliğine karşı Moskova’nın tutumunu Ukrayna’da yayın yapan Obozrevatel gazetesine değerlendirdi.Kremlin’in Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden olduğunu belirten Tabah, “Ukrayna egemen bir devlettir, her tür kulübe katılabilir, Avrupa, Amerika, Mars ile işbirliği yapabilir, istediği herkesle” ifadesini kullandı.Tabah, Moskova’nın böyle bir senaryoya karşı gerçekten temkinli olması gerektiğini, çünkü Ukrayna’nın NATO’ya üye olması durumunda, ittifakın onu sadece dostane ilişkiler ve ahlaki sorumluluk nedeniyle değil, artık yasalar gereği savunacağını kaydetti.Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının, Moskova için kırmızı çizgiyi aşmanın ötesinde en kötü durum senaryosu olacağını ve Rusya'nın ulusal güvenliğini korumak için aktif önlemler almak zorunda kalacağını belirtmişti.

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