https://tr.sputniknews.com/20211024/sabah-yazari-barlas-10-ulkeyle-neredeyse-diplomatik-iliskileri-kesmek-uzereyiz-1050121146.html
Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz
Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T09:39+0300
2021-10-24T09:39+0300
2021-10-24T09:39+0300
türkiye
ak parti
akp
yazar
tutuklama
sabah
büyükelçi
mehmet barlas
osman kavala
yazı
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Barlas, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin ülkeleriyle diplomatik ilişkileri kesme noktasına gelindiğini hatırlatarak, "Bir başka sorun da Türk iç politikasındaki hukuksal durumların Türk dış politikasındaki ilişkilere yansıması. Örneğin, şu anda Türkiye'deki yargı sistemini eleştiren 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz. Oysa bu gibi durumlarda daha esnek tepkilerle gerginlikler azaltılabilir." ifadelerini kullandı.Barlas yazısında, "Bilmemiz gereken, şu anda iç kamuoyunu bu tür gerginlikler tatmin etmiyor.Fiyat ve döviz kurlarındaki artış, sonuçta insanların gelirlerinin azalmasına dayandı. Geniş kitlelerin birinci sorunu bu. Örneğin, faiz indirimlerinin gerçekten neye yaradığı tam anlaşılamadı. Anlatılamadı da. Bu gibi durumlar ortadayken Türkiye'nin bütün dünyayla kavgalı gibi görünmesi pek hoş olmuyor. Dileğim, gerilen sinirlerin yavaş yavaş gevşemesi ve Türkiye'ye güler yüzlü bir ortamın egemen olmasıdır." düşüncesini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/10-buyukelcilikten-osman-kavalanin-tutukluluguna-dair-aciklama-1049946237.html
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ak parti, akp, yazar, tutuklama, sabah, büyükelçi, mehmet barlas, osman kavala, yazı
Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçileriyle diplomatik ilişkileri kesme noktasına gelindiğini söyledi.
Barlas, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin ülkeleriyle diplomatik ilişkileri kesme noktasına gelindiğini hatırlatarak, "Bir başka sorun da Türk iç politikasındaki hukuksal durumların Türk dış politikasındaki ilişkilere yansıması. Örneğin, şu anda Türkiye'deki yargı sistemini eleştiren 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz. Oysa bu gibi durumlarda daha esnek tepkilerle gerginlikler azaltılabilir." ifadelerini kullandı.
Barlas yazısında, "Bilmemiz gereken, şu anda iç kamuoyunu bu tür gerginlikler tatmin etmiyor.Fiyat ve döviz kurlarındaki artış, sonuçta insanların gelirlerinin azalmasına dayandı. Geniş kitlelerin birinci sorunu bu. Örneğin, faiz indirimlerinin gerçekten neye yaradığı tam anlaşılamadı. Anlatılamadı da. Bu gibi durumlar ortadayken Türkiye'nin bütün dünyayla kavgalı gibi görünmesi pek hoş olmuyor. Dileğim, gerilen sinirlerin yavaş yavaş gevşemesi ve Türkiye'ye güler yüzlü bir ortamın egemen olmasıdır."
düşüncesini dile getirdi.