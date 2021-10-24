https://tr.sputniknews.com/20211024/sabah-yazari-barlas-10-ulkeyle-neredeyse-diplomatik-iliskileri-kesmek-uzereyiz-1050121146.html

Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz

Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T09:39+0300

2021-10-24T09:39+0300

2021-10-24T09:39+0300

türkiye

ak parti

akp

yazar

tutuklama

sabah

büyükelçi

mehmet barlas

osman kavala

yazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg

Barlas, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin ülkeleriyle diplomatik ilişkileri kesme noktasına gelindiğini hatırlatarak, "Bir başka sorun da Türk iç politikasındaki hukuksal durumların Türk dış politikasındaki ilişkilere yansıması. Örneğin, şu anda Türkiye'deki yargı sistemini eleştiren 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz. Oysa bu gibi durumlarda daha esnek tepkilerle gerginlikler azaltılabilir." ifadelerini kullandı.Barlas yazısında, "Bilmemiz gereken, şu anda iç kamuoyunu bu tür gerginlikler tatmin etmiyor.Fiyat ve döviz kurlarındaki artış, sonuçta insanların gelirlerinin azalmasına dayandı. Geniş kitlelerin birinci sorunu bu. Örneğin, faiz indirimlerinin gerçekten neye yaradığı tam anlaşılamadı. Anlatılamadı da. Bu gibi durumlar ortadayken Türkiye'nin bütün dünyayla kavgalı gibi görünmesi pek hoş olmuyor. Dileğim, gerilen sinirlerin yavaş yavaş gevşemesi ve Türkiye'ye güler yüzlü bir ortamın egemen olmasıdır." düşüncesini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211018/10-buyukelcilikten-osman-kavalanin-tutukluluguna-dair-aciklama-1049946237.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, akp, yazar, tutuklama, sabah, büyükelçi, mehmet barlas, osman kavala, yazı