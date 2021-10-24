Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/sariyerde-mahalleyi-akrepler-ve-fareler-basti-evlerin-duvarinda-geziyorlar-1050124440.html
Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Bahçelerde bulunan fareler ve evlerin içine kadar giren akrepler, mahalle... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T12:24+0300
2021-10-24T12:24+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
fare
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
korku
akrep
baskın
belediye
zehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050124416_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_22402728af379d576241d8b730505e63.jpg
Sarıyer’deki bir sokağı basan akrep ve fareler vatandaşlarda paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” diye konuştu.'Kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş'Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş" dedi.'Fare ölüleri meydana çıkıyor'İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, “Hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm" diye konuştu.Sokaklarında fare ölüleri de olduğunu belirten Güzel, "Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210901/mahallede-zehirli-akrep-korkusu-sardi-sinek-ilaci-da-siktik-ama-bir-sey-yapmiyor-1048498762.html
türkiye
istanbul
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050124416_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_c65fafa74f458de8db2fa1d28a4a08b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, sarıyer, fare, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), korku, akrep, baskın, belediye, zehir

Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar

12:24 24.10.2021
© İHASarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
Abone ol
Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Bahçelerde bulunan fareler ve evlerin içine kadar giren akrepler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor.
Sarıyer’deki bir sokağı basan akrep ve fareler vatandaşlarda paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” diye konuştu.

'Kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş'

Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş" dedi.

'Fare ölüleri meydana çıkıyor'

İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, “Hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm" diye konuştu.
Sokaklarında fare ölüleri de olduğunu belirten Güzel, "Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık” dedi.
akrep - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
YAŞAM
Mahallede zehirli akrep korkusu: 'Sinek ilacı da sıktık ama bir şey yapmıyor'
1 Eylül, 06:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:34Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
12:24Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
12:17Cihat Yaycı: Lozan Barış Antlaşması’na göre Türkiye Kıbrıs’tan şu veya bu şekilde dışlanamaz
12:14Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
12:07Eşini döven adamı dakikalarca dövdüler: ‘Aile meselesi karışmayın’
12:03Özbekistan, devlet başkanlığı seçimi için sandık başında
11:56Devasa yapıların rüzgar tüneli testleri artık Türkiye'de yapılıyor
11:51Yüzde 80 engelli eşine kavuşması için 10 bin liraya ihtiyacı var
11:50'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı
11:39Doktorlar uyardı: Moskova’da Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısı artıyor
11:34Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı
11:26Milli Savunma Bakanı Akar: Bedelli askerliğe son 3 yılda 156 bin 926 kişi başvurdu
11:19Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik
11:15Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut
11:04ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:56Uzmanlardan beyin sisi uyarısı: Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinden
10:36AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
10:27Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
10:19Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
10:10Prof. Dr. Tecer: Marmara'da durağan deniz koşulları devam ettikçe müsilaj tehlikesi var