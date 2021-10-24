https://tr.sputniknews.com/20211024/sariyerde-mahalleyi-akrepler-ve-fareler-basti-evlerin-duvarinda-geziyorlar-1050124440.html
Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Bahçelerde bulunan fareler ve evlerin içine kadar giren akrepler, mahalle... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T12:24+0300
2021-10-24T12:24+0300
2021-10-24T12:24+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
fare
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
korku
akrep
baskın
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zehir
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Sarıyer’deki bir sokağı basan akrep ve fareler vatandaşlarda paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” diye konuştu.'Kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş'Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş" dedi.'Fare ölüleri meydana çıkıyor'İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, “Hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm" diye konuştu.Sokaklarında fare ölüleri de olduğunu belirten Güzel, "Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210901/mahallede-zehirli-akrep-korkusu-sardi-sinek-ilaci-da-siktik-ama-bir-sey-yapmiyor-1048498762.html
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istanbul, sarıyer, fare, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), korku, akrep, baskın, belediye, zehir
Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Bahçelerde bulunan fareler ve evlerin içine kadar giren akrepler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor.
Sarıyer’deki bir sokağı basan akrep ve fareler vatandaşlarda paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” diye konuştu.
'Kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş'
Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş" dedi.
'Fare ölüleri meydana çıkıyor'
İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, “Hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm" diye konuştu.
Sokaklarında fare ölüleri de olduğunu belirten Güzel, "Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık” dedi.