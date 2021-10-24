Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211024/sislide-kaldirima-park-eden-araca-mesajla-tepki-1050120191.html
Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj dikkat çekti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T06:12+0300
2021-10-24T06:34+0300
istanbul
türkiye
park
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050120166_0:30:1620:941_1920x0_80_0_0_c3cfbbc30151ab208edae9fa5039902b.png
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım" yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/otomobilini-kaldirima-park-eden-surucuye-not-yazdi-degerli-okuz-1050028071.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050120166_164:0:1457:970_1920x0_80_0_0_ee16e9b9c455ff24f3353f88518fa14d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, park

Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki

06:12 24.10.2021 (güncellendi: 06:34 24.10.2021)
© İHAİstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım" yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı.
İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj dikkat çekti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.
İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım" yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi. Otomobilin camına asılan 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazısı görenleri şaşırttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
YAŞAM
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazdı: 'Değerli öküz...'
21 Ekim, 03:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:12Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
05:04Amerikan vatandaşları Afgan mültecilere sponsor olabilecek
04:44Hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı
04:17'Otomobil piyasasında fiyatları çip krizi değil, ayaklı galericiler yükseltti'
03:50Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
03:34'Tuz Gölü’nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
03:17Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 1 gözaltı
02:48‘Rusya'nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden var’
02:16Kraliyet statüsünü kaybedecek: Japon Prenses evliliği öncesi, İmparator ile görüştü
02:03Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı
01:46Düdüklü tencere bomba gibi patladı, 3 kişi saniyelerle kurtuldu
01:18Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti
00:50ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
00:43İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı
00:23'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu
00:13NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı
DünPakistan’da protestocuların İslamabad’a ulaşmasını engellemek için hendek kazıldı
DünTüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak öldü
DünFatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz
DünAnkara Şehir Hastanesi'nde nöbetten çıkan genç doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi