https://tr.sputniknews.com/20211024/sislide-kaldirima-park-eden-araca-mesajla-tepki-1050120191.html

Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki

Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki

İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj dikkat çekti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T06:12+0300

2021-10-24T06:12+0300

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istanbul

türkiye

park

yaşam

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım" yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/otomobilini-kaldirima-park-eden-surucuye-not-yazdi-degerli-okuz-1050028071.html

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istanbul, türkiye, park