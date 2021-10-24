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Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj dikkat çekti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T06:12+0300
2021-10-24T06:12+0300
2021-10-24T06:34+0300
istanbul
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park
yaşam
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım" yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/otomobilini-kaldirima-park-eden-surucuye-not-yazdi-degerli-okuz-1050028071.html
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istanbul, türkiye, park
Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki 06:12 24.10.2021 (güncellendi: 06:34 24.10.2021)
İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj dikkat çekti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.
İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına,
yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı. "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım"