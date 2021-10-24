Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211024/son-24-saatte-24-bin-792-vaka-tespit-edildi-195-kisi-hayatini-kaybetti-1050133007.html
Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T19:31+0300
2021-10-24T20:01+0300
koronavirüs
vaka
son dakika
koronavirüs
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804123_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_8de798f0276d4b56b84d99063623ff52.jpg
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 338 bin 536 testte 24 bin 792 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,87, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 164 bin 675, 2'nci dozda 48 milyon 100 bin 346 ve 3'üncü dozda 10 milyon 960 bin 33 olmak üzere toplam 115 milyon 255 bin 712 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804123_152:0:901:562_1920x0_80_0_0_71e5e32df11f98849ed40a288b6eb028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vaka, son dakika, koronavirüs, vaka sayısı

Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti

19:31 24.10.2021 (güncellendi: 20:01 24.10.2021)
© AATürkiye vaka hastane
Türkiye vaka hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 338 bin 536 testte 24 bin 792 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,87, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 164 bin 675, 2'nci dozda 48 milyon 100 bin 346 ve 3'üncü dozda 10 milyon 960 bin 33 olmak üzere toplam 115 milyon 255 bin 712 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:13Fethiye'de 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpışarak denize düştü
20:06Patrik Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
19:45Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'
19:40Rusya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
19:33Alkollü olduğu iddia edilen genç kendini araçların önüne attı
19:31Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
19:2219 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı
19:19Numan Kurtulmuş: Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak konuşmasına müsaade etmez
19:03SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
18:51Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize verme prosedürünü cehenneme çevirdi
18:50Deve kuşu yumurtasını almak için yarıştılar: ‘Kırıp tadına bakacağım’
18:39New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var
18:34Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürüyor
18:20Kılıçdaroğlu Türkiye Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: 'Oyunuza değil sorunlarınızı çözmeye talibim'
18:18Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı
18:09Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
18:01Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
17:50Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
17:36Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz
17:33Diyanet’ten ‘baby shower’ tepkisi