https://tr.sputniknews.com/20211024/son-24-saatte-24-bin-792-vaka-tespit-edildi-195-kisi-hayatini-kaybetti-1050133007.html

Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T19:31+0300

2021-10-24T19:31+0300

2021-10-24T20:01+0300

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koronavirüs

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 338 bin 536 testte 24 bin 792 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,87, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 164 bin 675, 2'nci dozda 48 milyon 100 bin 346 ve 3'üncü dozda 10 milyon 960 bin 33 olmak üzere toplam 115 milyon 255 bin 712 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" dedi.

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vaka, son dakika, koronavirüs, vaka sayısı