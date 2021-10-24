https://tr.sputniknews.com/20211024/soyludan-kilicdarogluna-sizi-oyle-bir-hezimete-ugratacagiz-ki-sokaga-cikmaya-yuzunuz-kalmayacak-1050126812.html
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T14:23+0300
2021-10-24T14:23+0300
2021-10-24T14:23+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
hakkari
seçim
süleyman soylu
erken seçim
akp
açıklama
cumhur ittifakı
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Bakan Soylu, Hakkari’de düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi eğitim programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, 2023 seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın büyük bir zafer kazanacağını söyledi:“Kılıçdaroğlu buradan size söylüyorum; 2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber.. Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak.'Ahpanos Vadisi’nde 19 terörist kaldı'Soylu, Tunceli’deki Ahpanos Vadisi’nde '5 yıl önce 570 teröristin bulunduğunu' belirtti. Soylu ,”Geçen hafta Ahpanos Vadisi’ne gittiğimde 21 terörist vardı. 2 tanesi de bu hafta içinde etkisiz hale getirildi ve 19 terörist kaldı. 3’ünün de hareket edebileceği kabiliyeti yok. Evlatlarımız, kahramanlarımız sahadadır. Tunceli Güvenlik Toplantısı’na katıldık, cemevindeki dedelerimizle bir araya geldik. Ardından Teşkilat Akademisi’nin toplantısına katıldık” dedi. Soylu ayrıca Tunceli’de cari olarak devam eden yatırımların miktarının 3.6 milyar lira olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211023/bakan-soylu-onlari-tepeledigimiz-zaman-amerikayi-da-tepeliyoruz-batiyi-da-tepeliyoruz-1050116693.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, hakkari, seçim, süleyman soylu, erken seçim, akp, açıklama, cumhur ittifakı
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber.. Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak" dedi.
Bakan Soylu, Hakkari’de düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi eğitim programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, 2023 seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın büyük bir zafer kazanacağını söyledi:
“Kılıçdaroğlu buradan size söylüyorum; 2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber.. Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak.
'Ahpanos Vadisi’nde 19 terörist kaldı'
Soylu, Tunceli’deki Ahpanos Vadisi’nde '5 yıl önce 570 teröristin bulunduğunu' belirtti. Soylu ,”Geçen hafta Ahpanos Vadisi’ne gittiğimde 21 terörist vardı. 2 tanesi de bu hafta içinde etkisiz hale getirildi ve 19 terörist kaldı. 3’ünün de hareket edebileceği kabiliyeti yok. Evlatlarımız, kahramanlarımız sahadadır. Tunceli Güvenlik Toplantısı’na katıldık, cemevindeki dedelerimizle bir araya geldik. Ardından Teşkilat Akademisi’nin toplantısına katıldık” dedi.
Soylu ayrıca Tunceli’de cari olarak devam eden yatırımların miktarının 3.6 milyar lira olduğunu belirtti.