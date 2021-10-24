https://tr.sputniknews.com/20211024/soyludan-kilicdarogluna-sizi-oyle-bir-hezimete-ugratacagiz-ki-sokaga-cikmaya-yuzunuz-kalmayacak-1050126812.html

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T14:23+0300

2021-10-24T14:23+0300

2021-10-24T14:23+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

hakkari

seçim

süleyman soylu

erken seçim

akp

açıklama

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1044765681_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_709b5b931e28364e69493390737c7d09.jpg

Bakan Soylu, Hakkari’de düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi eğitim programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, 2023 seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın büyük bir zafer kazanacağını söyledi:“Kılıçdaroğlu buradan size söylüyorum; 2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber.. Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak.'Ahpanos Vadisi’nde 19 terörist kaldı'Soylu, Tunceli’deki Ahpanos Vadisi’nde '5 yıl önce 570 teröristin bulunduğunu' belirtti. Soylu ,”Geçen hafta Ahpanos Vadisi’ne gittiğimde 21 terörist vardı. 2 tanesi de bu hafta içinde etkisiz hale getirildi ve 19 terörist kaldı. 3’ünün de hareket edebileceği kabiliyeti yok. Evlatlarımız, kahramanlarımız sahadadır. Tunceli Güvenlik Toplantısı’na katıldık, cemevindeki dedelerimizle bir araya geldik. Ardından Teşkilat Akademisi’nin toplantısına katıldık” dedi. Soylu ayrıca Tunceli’de cari olarak devam eden yatırımların miktarının 3.6 milyar lira olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211023/bakan-soylu-onlari-tepeledigimiz-zaman-amerikayi-da-tepeliyoruz-batiyi-da-tepeliyoruz-1050116693.html

türkiye

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, hakkari, seçim, süleyman soylu, erken seçim, akp, açıklama, cumhur ittifakı