Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/su-altinda-kalacak-yusufelide-2-bin-698-yeni-konut-1050122530.html
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T11:15+0300
2021-10-24T11:15+0300
türkiye
artvin
toki
sel
baraj
heyelan
inşaat
su
yusufeli
konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050122505_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_ee3222743b976797fa0b609d05b56f59.jpg
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla, tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi.Yusufeli 7. kez taşınacak150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Taşınacak ilçenin yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konutun yapımı tamamlandı, hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, cami, okul, müftülük ve adliye binalarında ise sona gelindi. Yöre halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli’nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve konutların hak sahipleri de çekilen kurayla belirlendi.'Sona geldik diyebiliriz'Yeni yerleşim alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, “Yusufeli yeni yerleşim alanı, 3 bölgeden oluşmaktadır. 3’üncü bölgemizde alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitti. 1’inci bölgede üst yapıda kamu binalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. İnşaat olarak ‘sona geldik’ diyebiliriz. Burada 2 bin 698 tane konut inşaatı bitti. İlçemiz, en kısa zamanda taşınmaya hazır hale getirilecektir” dedi.'Su tutma öncesi tamamlanmış olacak'Yeni ilçede her detayın, koordinasyon içinde çalışan ilgili kurum ve firmalarca kontrol edildiğini kaydeden Köse, “286 tane de tamamlanan iş yerimiz var. Küçük sanayi sitemizde taşınma öncesi tamamlanarak ihalesi yapılacak. İlçede, 310 civarında iş yerimiz olacak. Buradaki çalışmalar, barajın su tutma programına uygun olarak, taşınmayı da göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak. Tüm çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından yerinde A’dan Z’ye kontrol ediliyor. Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210401/yusufeli-barajinin-son-hali-paylasildi-tamamlandiginda-100-katli-gokdelen-yuksekligine-ulasacak-1044168191.html
https://tr.sputniknews.com/20200713/yusufeli-baraji-santiyesinde-sel-ve-heyelan-goruntulendi-1042442660.html
türkiye
artvin
yusufeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050122505_60:0:577:388_1920x0_80_0_0_a56e7fabae85cef403b48a4cc7ca2295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
artvin, toki, sel, baraj, heyelan, inşaat, su, yusufeli, konut, yusufeli barajı

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut

11:15 24.10.2021
© DHASu altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© DHA
Abone ol
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yerleşim yerinde, 2 bin 698 yeni konut yapımı tamamlandı. 150 yıllık tarihinde yıl sonu 7'nci kez taşınacak Yusufeli'de, kamu binalarında ise sona gelindi.
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.
275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla, tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi.

Yusufeli 7. kez taşınacak

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor.
Taşınacak ilçenin yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konutun yapımı tamamlandı, hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, cami, okul, müftülük ve adliye binalarında ise sona gelindi.
Yöre halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli’nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve konutların hak sahipleri de çekilen kurayla belirlendi.
Yusufeli Barajının son hali paylaşıldı: Tamamlandığında 100 katlı gökdelen yüksekliğine ulaşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2021
DÜNYA
Yusufeli Barajı'nın son hali paylaşıldı: Tamamlandığında 100 katlı gökdelen yüksekliğine ulaşacak
1 Nisan, 11:49

'Sona geldik diyebiliriz'

Yeni yerleşim alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, “Yusufeli yeni yerleşim alanı, 3 bölgeden oluşmaktadır. 3’üncü bölgemizde alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitti. 1’inci bölgede üst yapıda kamu binalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. İnşaat olarak ‘sona geldik’ diyebiliriz. Burada 2 bin 698 tane konut inşaatı bitti. İlçemiz, en kısa zamanda taşınmaya hazır hale getirilecektir” dedi.

'Su tutma öncesi tamamlanmış olacak'

Yeni ilçede her detayın, koordinasyon içinde çalışan ilgili kurum ve firmalarca kontrol edildiğini kaydeden Köse, “286 tane de tamamlanan iş yerimiz var. Küçük sanayi sitemizde taşınma öncesi tamamlanarak ihalesi yapılacak. İlçede, 310 civarında iş yerimiz olacak. Buradaki çalışmalar, barajın su tutma programına uygun olarak, taşınmayı da göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak. Tüm çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından yerinde A’dan Z’ye kontrol ediliyor. Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir” diye konuştu.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sele ve heyelana neden oldu. Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan kameralara saniye saniye böyle yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2020
DÜNYA
Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan görüntülendi
13 Temmuz 2020, 02:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:34Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı: ‘İyi niyetle yaptık’
12:24Sarıyer’de mahalleyi akrepler ve fareler bastı: Evlerin duvarında geziyorlar
12:17Cihat Yaycı: Lozan Barış Antlaşması’na göre Türkiye Kıbrıs’tan şu veya bu şekilde dışlanamaz
12:14Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Türkiye'ye 'Osman Kavala' mesajı: Gözümüz korkmayacak
12:07Eşini döven adamı dakikalarca dövdüler: ‘Aile meselesi karışmayın’
12:03Özbekistan, devlet başkanlığı seçimi için sandık başında
11:56Devasa yapıların rüzgar tüneli testleri artık Türkiye'de yapılıyor
11:51Yüzde 80 engelli eşine kavuşması için 10 bin liraya ihtiyacı var
11:50'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı
11:39Doktorlar uyardı: Moskova’da Kovid-19’u ağır geçiren hastaların sayısı artıyor
11:34Ordu'da Kuran sayfalarını konfeti yapıp stada atan 4 kişi gözaltına alındı
11:26Milli Savunma Bakanı Akar: Bedelli askerliğe son 3 yılda 156 bin 926 kişi başvurdu
11:19Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1.5 milyon TL destek verdik
11:15Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut
11:04ABD’de üniversite kampüsü yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:56Uzmanlardan beyin sisi uyarısı: Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinden
10:36AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
10:27Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
10:19Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
10:10Prof. Dr. Tecer: Marmara'da durağan deniz koşulları devam ettikçe müsilaj tehlikesi var