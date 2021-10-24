https://tr.sputniknews.com/20211024/turk-isten-gelir-vergisi-dusurulsun-talebi-ucreti-4-bin-lira-olan-isci-1479-lira-kayba-ugruyor-1050130024.html

Türk-İş'ten ‘gelir vergisi düşürülsün’ talebi: 'Ücreti 4 bin lira olan işçi 1479 lira kayba uğruyor'

Türk-İş'ten ‘gelir vergisi düşürülsün’ talebi: 'Ücreti 4 bin lira olan işçi 1479 lira kayba uğruyor'

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi dilimlerinden kaynaklanan ciddi gelir kayıplarına dikkati çekerek, çalışanlara yönelik vergi adaletinin sağlanması için... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T16:49+0300

2021-10-24T16:49+0300

2021-10-24T16:49+0300

ekonomi

türk-iş

talep

gelir vergisi

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Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi. Konfederasyon, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Konseyi Başkanlığına bir yazı gönderdi.Net ücreti 4 bin lira olan bir işçinin Haziran ayında yüzde 20, Aralık ayında ise yüzde 27'lik vergi dilimlerine girdiğini belirtilen yazıda, "Ücreti 4 bin lira olan işçi bin 479 lira kayba uğruyor" denildi.Çalışanlara yönelik vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması talep edilen yazıda, "Gelir Vergisi'nde ücretliler lehine ayrım yapılmalı" ifadesi de yer aldı.

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2021

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türk-iş, talep, gelir vergisi