https://tr.sputniknews.com/20211024/uzmanlardan-beyin-sisi-uyarisi-kovid-19un-uzun-vadeli-etkilerinden--1050122150.html

Uzmanlardan beyin sisi uyarısı: Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinden

Uzmanlardan beyin sisi uyarısı: Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinden

Yeni bir çalışma, Kovid-19 geçirmiş kişilerin enfeksiyondan aylar sonra bilişsel bozukluklar yaşayabileceğini ortaya koyuyor. Beyin sisi, düşünme ve konsantre... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T10:56+0300

2021-10-24T10:56+0300

2021-10-24T10:56+0300

koronavirüs

hastane

beyin

yan etki

aşı

hastalık

salgın

pandemi

kovid-19

küresel salgın: koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı

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Cuma günü JAMA Network Open tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma, koronavirüs bulaşmış bireylerin yaklaşık dörtte birinin, hastalığa yakalandıktan aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunları yaşadığını söylüyor.New York’ta 740 hastayı inceleyen araştırmacılar, daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilerin çoklu görevlerde sorun yaşama gibi durumlarla mücadele etmelerinin nispeten yaygın olduğunu ortaya çıkardı.Sözcü'nün aktardığına göre, New York’taki Icahn Tıp Okulu’ndaki araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda görev alan Jacqueline Becker, “Bu çalışmada, hastaların Kovid-19’a yakalanmalarından birkaç ay sonra nispeten yüksek bir bilişsel bozulma yaşandığını gördük. Hatırlamadaki bozukluklar hastaneye yatan hastalar arasında baskındı” dedi.Çalışma, hastaların Nisan 2020 ile Mayıs 2021 arasında test edildiğini söylüyor. Hastaların herhangi bir demans öyküsü yoktu. Araştırmacılar, hastalığa yakalandıktan yaklaşık yedi veya sekiz ay sonra hastaların bilişsel bozulma belirtileri gösterdiğini buldular.Araştırma, karar verme ve planlama yapmanın yanı sıra hafıza hatırlama ve yeni anıları saklama yeteneği ile ilgili sorunlarında yaşandığını ortaya çıkardı.'Hastaneye kaldırılanlarda daha çok görülüyor'Psikiyatri profesörü Dr. Helen Lavretsky, NBC News’e verdiği demeçte, “Bu hastalardan bazılarında düşünememe, hafızada bozulma, araba kullanırken kafa karışıklığı yaşama gibi sorunlar görülüyor” dedi.Araştırma, bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğunu gösterdi.Daha önce Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin belirttiğine göre de Kovid-19’un uzun vadeli etkilerinden biri 'beyin sisi' veya düşünme ve konsantre olma zorluğu.

https://tr.sputniknews.com/20211022/kediler-icin-koronavirus-asisi-gelistirildi-1050100195.html

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hastane, beyin, yan etki, aşı, hastalık, salgın, pandemi, kovid-19, küresel salgın: koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı