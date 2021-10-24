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https://tr.sputniknews.com/20211024/yilin-basindan-bu-yana-acilan-isletmelerin-neredeyse-yarisi-kapandi-esnaf-nasil-ayakta-duracak-1050126675.html
Yılın başından bu yana açılan işletmelerin neredeyse yarısı kapandı: ‘Esnaf nasıl ayakta duracak’
Yılın başından bu yana açılan işletmelerin neredeyse yarısı kapandı: ‘Esnaf nasıl ayakta duracak’
Soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu yılın ilk 6 ayında ise 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmasına karşın aynı dönemde 31 bin... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T14:21+0300
2021-10-24T14:21+0300
ekonomi
istanbul
türkiye
mehmet muş
döviz
esnaf
kepenk kapatma
ünal demirtaş
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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, pandeminin başından bugüne hükümetin verdiği desteklerle ayakta kalabilen esnaf sayısını sordu.Demirtaş'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2016-2020 yılları arasında yılda yaklaşık 106 bin ila 131 bin civarında şirket ve ticari işletme kurulduğunu, buna karşılık 33 bin ila 41 bin civarında şirket ve işletmenin kapandığı bilgisini verdi.Muş, bu yılın ilk 6 ayında ise 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmasına karşın aynı dönemde 31 bin 775 şirket ve işletmenin kapanıp ticari hayattan silindiğini bildirdi.Muş'tan gelen yanıt, bu yıla kadar açılan her 3 işletmeden yaklaşık 1'inin kapanıp, en azından 2'sinin ayakta kaldığını, bu yılın ilk yarısında ise durumun daha da kötüleşerek her 2 işletmeden 1'inin kepenk indirmek zorunda kaldığını gösteriyor.Bu dönemde en ağır kepenk kapatma ise İstanbul'da yaşandı. Geçen yıl açılan 52 bin işyerine karşılık sadece 17 bin işyerinin kapandığı İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 27 bin 562 işyeri açılıp 20 bin 674 işyeri kapandı. Bu İstanbul'da açılan her 3 dükkandan 2'sinin kapandığını gösteriyor.‘Esnaf bu şartlarda nasıl ayakta duracak’CHP Milletvekili Demirtaş, kepenk kapatan esnaf sayısındaki olağanüstü artışı, ‘tehlikeli tırmanış' olarak yorumladı. Demirtaş, “Esnafın vahim durumunu gösteren 2021'in ilk yarı verileri bu kadar kötüyse, dövizin olağanüstü düzeylerde arttığı, içinde yaşadığımız bu dönemde ağırlaşan tabloyu düşünmek bile istemiyoruz. Sattığı malın yerine yenisini koyamaz hale gelen, sürekli artan zamlar yüzünden müşterisi kalmayan esnaf bu şartlarda nasıl ayakta duracak?” diye sordu.
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istanbul, türkiye, mehmet muş, döviz, esnaf, kepenk kapatma, ünal demirtaş

Yılın başından bu yana açılan işletmelerin neredeyse yarısı kapandı: ‘Esnaf nasıl ayakta duracak’

14:21 24.10.2021
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© Sputnik / Sertac Kayar
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Soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu yılın ilk 6 ayında ise 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmasına karşın aynı dönemde 31 bin 775 şirket ve işletmenin kapanıp ticari hayattan silindiğini bildirdi. CHP Milletvekili Demirtaş, “zamlar yüzünden müşterisi kalmayan esnaf bu şartlarda nasıl ayakta duracak?” diye sordu.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, pandeminin başından bugüne hükümetin verdiği desteklerle ayakta kalabilen esnaf sayısını sordu.
Demirtaş'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2016-2020 yılları arasında yılda yaklaşık 106 bin ila 131 bin civarında şirket ve ticari işletme kurulduğunu, buna karşılık 33 bin ila 41 bin civarında şirket ve işletmenin kapandığı bilgisini verdi.
Muş, bu yılın ilk 6 ayında ise 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmasına karşın aynı dönemde 31 bin 775 şirket ve işletmenin kapanıp ticari hayattan silindiğini bildirdi.
Muş'tan gelen yanıt, bu yıla kadar açılan her 3 işletmeden yaklaşık 1'inin kapanıp, en azından 2'sinin ayakta kaldığını, bu yılın ilk yarısında ise durumun daha da kötüleşerek her 2 işletmeden 1'inin kepenk indirmek zorunda kaldığını gösteriyor.
Bu dönemde en ağır kepenk kapatma ise İstanbul'da yaşandı. Geçen yıl açılan 52 bin işyerine karşılık sadece 17 bin işyerinin kapandığı İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 27 bin 562 işyeri açılıp 20 bin 674 işyeri kapandı. Bu İstanbul'da açılan her 3 dükkandan 2'sinin kapandığını gösteriyor.

‘Esnaf bu şartlarda nasıl ayakta duracak’

CHP Milletvekili Demirtaş, kepenk kapatan esnaf sayısındaki olağanüstü artışı, ‘tehlikeli tırmanış' olarak yorumladı. Demirtaş, “Esnafın vahim durumunu gösteren 2021'in ilk yarı verileri bu kadar kötüyse, dövizin olağanüstü düzeylerde arttığı, içinde yaşadığımız bu dönemde ağırlaşan tabloyu düşünmek bile istemiyoruz. Sattığı malın yerine yenisini koyamaz hale gelen, sürekli artan zamlar yüzünden müşterisi kalmayan esnaf bu şartlarda nasıl ayakta duracak?” diye sordu.
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