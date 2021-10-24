https://tr.sputniknews.com/20211024/yola-dokulen-salcalar-nedeniyle-kayan-18-arac-carpisti-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1-gozalti-1050119287.html

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 1 gözaltı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 1 gözaltı

Balıkesir'de 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T03:17+0300

2021-10-24T03:17+0300

2021-10-24T03:22+0300

türkiye

balıkesir

trafik kazası

zincirleme kaza

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Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü.Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış" ifadelerini kullandı.

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balıkesir, trafik kazası, zincirleme kaza