https://tr.sputniknews.com/20211025/abden-ukraynaya-600-milyon-euro-destek-1050157679.html

AB'den Ukrayna'ya 600 milyon euro destek

AB'den Ukrayna'ya 600 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı Ukrayna'ya 600 milyon euro finansal destek verildiğini bildirdi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:37+0300

2021-10-25T15:37+0300

2021-10-25T15:38+0300

dünya

avrupa

rusya

ukrayna

nato

ab

mali

euro

para

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102619/35/1026193506_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d0410e1f780b1012d98a56ec2d617168.jpg

AB Komisyonu, Ukrayna'ya Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.Ukrayna'nın kamu maliyesi, yönetim, hukukun üstünlüğü, iş ortamının iyileştirilmesi, sektörel reformlar ve kamu iştirakleri ile ilgili ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, AB'nin destek programı kapsamında Ukrayna'ya 600 milyon euro sağlandığı ifade edildi.Açıklamada, AB'nin yapılan çeşitli makro finansal destek programları kapsamında Ukrayna'ya toplam 4.4 milyar euro kredi verdiği vurgulandı.AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211023/ukrayna-abdden-tanksavar-ve-yuksek-hassasiyetli-silahlari-iceren-askeri-yardimi-teslim-aldi-1050105993.html

rusya

ukrayna

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, rusya, ukrayna, nato, ab, mali, euro, para, destek