https://tr.sputniknews.com/20211025/abdli-general-hodges-abdnin-karadenize-ihtiyaci-var-1050159942.html

ABD'li emekli general Hodges: ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var

ABD'li emekli general Hodges: ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:13+0300

2021-10-25T16:13+0300

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Ukrayna basınına konuşan Hodges, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.ABD Başkanı Joe Biden'ın Karadeniz'de hangi politikanın izlenmesi gerektiğine dair belirli bir görüşü bulunmadığını kaydeden Hodges, "Bu yönetimin şimdiye dek Karadeniz'le ilgili net bir stratejisi bulunmuyor. Birtakım şeyler üzerinde çalışma yaptıklarını biliyorum ancak fiiliyatta henüz bir şey ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.'Kiev ve Ankara ile ilişkileri iyileştirmeliyiz'Rusya'ya yönelik diplomatik baskıyı artırmayı, bölge ülkelerine yapılan ekonomik yatırımları artırmayı ve Kiev ve Ankara ile ilişkileri nitelikli şekilde iyileştirmeyi öneren Hodges, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmalarını istediğinin altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/zelenskiyden-natoya-karadenizdeki-varligini-artirma-cagrisi-1049164938.html

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abd, rusya, ukrayna, karadeniz, ben hodges, general, açıklama