https://tr.sputniknews.com/20211025/abdullah-gulden-erdoganin-10-buyukelci-talimatina-baska-krizlerin-onunu-acar-1050141673.html
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:13+0300
2021-10-25T09:13+0300
2021-10-25T09:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abdullah gül
büyükelçi
istenmeyen kişi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101369/69/1013696968_0:66:1132:703_1920x0_80_0_0_b4d94d92563a3c9843e5b35145ad4c8d.jpg
Sözcü'nün haberine göre, Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kendisinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığına işaret etti. Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık” dedi.“Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini anımsatarak şunları söyledi:“Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.”
https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101369/69/1013696968_54:0:1078:768_1920x0_80_0_0_b7bafbaa34eb74a3c7535071fe6af87e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, abdullah gül, büyükelçi, istenmeyen kişi
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin, “Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye’nin çıkarına değil” dedi.
Sözcü'nün haberi
ne göre, Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kendisinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığına işaret etti. Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık”
dedi.
“Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini anımsatarak şunları söyledi:
“Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.”