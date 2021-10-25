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Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:13+0300
2021-10-25T09:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abdullah gül
büyükelçi
istenmeyen kişi
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Sözcü'nün haberine göre, Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kendisinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığına işaret etti. Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık” dedi.“Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini anımsatarak şunları söyledi:“Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.”
https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html
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recep tayyip erdoğan, abdullah gül, büyükelçi, istenmeyen kişi

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına: Başka krizlerin önünü açar

09:13 25.10.2021
© AA / ArşivTürkiye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA / Arşiv
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin, “Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye’nin çıkarına değil” dedi.
Sözcü'nün haberine göre, Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kendisinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığına işaret etti. Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık” dedi.
“Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini anımsatarak şunları söyledi:
“Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
POLİTİKA
Erdoğan: Kavala açıklaması yapan büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için talimat verdim
23 Ekim, 15:26
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