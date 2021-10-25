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AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve diğer büyükelçiliklerinin 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz' açıklamlarıyla ilgili, "Devletimizin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:56+0300
2021-10-25T17:56+0300
politika
ömer çelik
açıklama
büyükelçi
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ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir" dedi.Çelik'in açıklamaları şöyle:
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür

17:56 25.10.2021
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve diğer büyükelçiliklerinin 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz' açıklamlarıyla ilgili, "Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür" dedi.
ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir" dedi.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye’nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir."
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