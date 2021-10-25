AK Partili Eroğlu: Z kuşağı yoktur

"Özellikle dış politikada yoğun bir gündem bulunuyor. Ülkemizin dört bir yanı terör örgütleriyle sarılmış bir durumda. Özellikle bazı batılı devletler de bu örgütlere açıktan veya gizli destek veriyorlar. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütlerine gereken cevabı veriyor, bundan sonra da verecektir. Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz, PYD, PKK, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı oynanan haksız ve hukuksuz oyuna asla izin vermeyeceğiz. Mavi Vatan, damlasına kadar kahraman milletimizindir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye, haklı ve kararlı tutumundan asla taviz vermeyecektir.”