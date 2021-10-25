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AK Partili Eroğlu: Z kuşağı yoktur
16:47 25.10.2021 (güncellendi: 16:51 25.10.2021)
© AA / Murat KaynakVeysel Eroğlu
© AA / Murat Kaynak
AK Partili Eroğlu, "Z kuşağı yoktur, Asım'ın nesli vardır. Onlar da AK Parti'ye katılmaktadır" dedi.
AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Z kuşağının olmadığını söyledi.
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Eroğlu, toplantıda şu mesajları verdi:
"Özellikle dış politikada yoğun bir gündem bulunuyor. Ülkemizin dört bir yanı terör örgütleriyle sarılmış bir durumda. Özellikle bazı batılı devletler de bu örgütlere açıktan veya gizli destek veriyorlar. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütlerine gereken cevabı veriyor, bundan sonra da verecektir. Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz, PYD, PKK, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı oynanan haksız ve hukuksuz oyuna asla izin vermeyeceğiz. Mavi Vatan, damlasına kadar kahraman milletimizindir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye, haklı ve kararlı tutumundan asla taviz vermeyecektir.”
'Onlar da AK Parti'ye yoğun bir şekilde katılıyorlar'
Toplantının ardından Eroğlu, parti’ye katılan gençlere rozet taktı. Eroğlu burada “Z kuşağı yoktur, Asım’ın nesli vardır. Onlar da AK Parti'ye yoğun bir şekilde katılıyorlar” ifadelerini kullandı.
CHP'den tepki: Z Kuşağı ilk seçimlerde bu iktidarı değiştirmekten yana tercihini kullanacak
CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci, AK Partili vekil Eroğlu'nun Z kuşağına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
Z kuşağının AK Parti iktidarından şikâyetçi olduğunu kaydeden Peynirci, şunları kaydetti:
“Sayın Veysel Eroğlu’nun söyleminin tam tersine Z Kuşağı yönetimden şikâyetçi ve ilk seçimlerde iktidarı değiştirmeye kararlıdır. Gençlerimiz daha yaşanabilir, daha adil, daha özgür ve gelecek kaygısı duymadan yaşamak istemektedir. Sayın Eroğlu’nun şunu bilmesini isterim ki; Görmezden gelmeye çalıştığınız Z Kuşağı ilk seçimlerde bu iktidarı değiştirmekten yana tercihini kullanacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ülkemizi ve geleceğimizi, biz gençler yeniden inşa edeceğiz.”