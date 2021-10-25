https://tr.sputniknews.com/20211025/ak-partili-tayyar-simdi-kendi-olusturdugumuz-sinifa-yabancilastik-catisiyoruz-1050139234.html

AK Partili Tayyar: Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz

AK Partili Tayyar: Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün "Allah aşkına, her evde 2-3 telefon var” sözlerinin ardından "AK Parti’nin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T01:52+0300

2021-10-25T01:52+0300

2021-10-25T01:53+0300

ekonomi

ak parti

şamil tayyar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_78ac11c8574f24a2ef4d537ff894c251.jpg

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde AK Partili isimler tarafından ekonomik kriz üzerine isyan eden yurttaşlara “Telefonunuz, arabanız var” sözlerini eleştirdi.Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Allah aşkına, her evde 2-3 telefon var” ifadelerini kullanmıştı.Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Tayyar “Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu.” dedi. Tayyar açıklamasının devamında "Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, şamil tayyar