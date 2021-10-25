AK Partili Tayyar: Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde AK Partili isimler tarafından ekonomik kriz üzerine isyan eden yurttaşlara “Telefonunuz, arabanız var” sözlerini eleştirdi.Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Allah aşkına, her evde 2-3 telefon var” ifadelerini kullanmıştı.Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Tayyar “Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu.” dedi. Tayyar açıklamasının devamında "Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!” ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün "Allah aşkına, her evde 2-3 telefon var” sözlerinin ardından "AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı. Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde AK Partili isimler tarafından ekonomik kriz üzerine isyan eden yurttaşlara “Telefonunuz, arabanız var” sözlerini eleştirdi.
Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Allah aşkına, her evde 2-3 telefon var” ifadelerini kullanmıştı.
Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Tayyar “Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu.” dedi. Tayyar açıklamasının devamında "Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!” ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı.
Artan refah düzeyi, teknolojik gelişime paralel ‘ihtiyaç’ kavramını dönüştürdü.
Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu.
Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz.