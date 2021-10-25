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Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor
Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün azalıyor. Sadece bir haftada yaklaşık 10 milyon metre küp su, barajlardan eksildi. Doluluk oranının yüzde... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:28+0300
2021-10-25T13:28+0300
yaşam
istanbul
türkiye
baraj
su
kuraklık
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İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 46.41 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine kadar yükseldi. Ancak daha sonra yağışların azlığı nedeniyle düşüş başladı. Yapılan ölçümlere göre İstanbul barajlarında son bir hafta içinde su kaybı yaklaşık 10 milyon metre küp olarak ölçüldü.İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy Barajı oldu. Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda doluluk oranı yüzde 65.42 olarak ölçülen barajda bugün doluluk oranı yüzde 16.31'e kadar geriledi.Toplam kapasitesi 34.14 milyon metre küp olan barajda bugün sadece 5.57 milyon metre küp su kaldı. Barajdaki su azlığı nedeniyle daha önceden suyla dolu olan pek çok alan ise tamamen kurudu. Daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ziyaretçiler yürüyüş yapabiliyor.Hangi baraj ne kadar dolu?İstanbul'un barajlarındaki bugün itibarıyla doluluk oranları ise şöyle:Alibeyköy Barajı yüzde 16.31, Büyükçekmece Barajı yüzde 43.08, Darlık barajı yüzde 44.15, Elmalı yüzde 55.94, Istrancalar yüzde 39.05, Kazandere yüzde 11.00, Ömerli yüzde 73.31, Papuçdere yüzde 3.38, Sazlıdere yüzde 22.75, Terkos yüzde 45.59.
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istanbul, türkiye, baraj, su, kuraklık

Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor

13:28 25.10.2021
© DHAAlibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor.
Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün azalıyor. Sadece bir haftada yaklaşık 10 milyon metre küp su, barajlardan eksildi. Doluluk oranının yüzde 16.31'e kadar düştüğü Alibeyköy barajında daha önceden suyla dolu olan pek çok alan tamamen kurudu.
İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 46.41 olarak ölçüldü.
Geçtiğimiz Nisan ayı içinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine kadar yükseldi. Ancak daha sonra yağışların azlığı nedeniyle düşüş başladı. Yapılan ölçümlere göre İstanbul barajlarında son bir hafta içinde su kaybı yaklaşık 10 milyon metre küp olarak ölçüldü.
İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy Barajı oldu. Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda doluluk oranı yüzde 65.42 olarak ölçülen barajda bugün doluluk oranı yüzde 16.31'e kadar geriledi.
Toplam kapasitesi 34.14 milyon metre küp olan barajda bugün sadece 5.57 milyon metre küp su kaldı. Barajdaki su azlığı nedeniyle daha önceden suyla dolu olan pek çok alan ise tamamen kurudu. Daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ziyaretçiler yürüyüş yapabiliyor.

Hangi baraj ne kadar dolu?

İstanbul'un barajlarındaki bugün itibarıyla doluluk oranları ise şöyle:
Alibeyköy Barajı yüzde 16.31, Büyükçekmece Barajı yüzde 43.08, Darlık barajı yüzde 44.15, Elmalı yüzde 55.94, Istrancalar yüzde 39.05, Kazandere yüzde 11.00, Ömerli yüzde 73.31, Papuçdere yüzde 3.38, Sazlıdere yüzde 22.75, Terkos yüzde 45.59.
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