https://tr.sputniknews.com/20211025/alibeykoy-barajinda-baliklarin-yuzdugu-alanda-ziyaretciler-yuruyor-1050150808.html

Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor

Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün azalıyor. Sadece bir haftada yaklaşık 10 milyon metre küp su, barajlardan eksildi. Doluluk oranının yüzde... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T13:28+0300

2021-10-25T13:28+0300

2021-10-25T13:28+0300

yaşam

istanbul

türkiye

baraj

su

kuraklık

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İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 46.41 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine kadar yükseldi. Ancak daha sonra yağışların azlığı nedeniyle düşüş başladı. Yapılan ölçümlere göre İstanbul barajlarında son bir hafta içinde su kaybı yaklaşık 10 milyon metre küp olarak ölçüldü.İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy Barajı oldu. Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda doluluk oranı yüzde 65.42 olarak ölçülen barajda bugün doluluk oranı yüzde 16.31'e kadar geriledi.Toplam kapasitesi 34.14 milyon metre küp olan barajda bugün sadece 5.57 milyon metre küp su kaldı. Barajdaki su azlığı nedeniyle daha önceden suyla dolu olan pek çok alan ise tamamen kurudu. Daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ziyaretçiler yürüyüş yapabiliyor.Hangi baraj ne kadar dolu?İstanbul'un barajlarındaki bugün itibarıyla doluluk oranları ise şöyle:Alibeyköy Barajı yüzde 16.31, Büyükçekmece Barajı yüzde 43.08, Darlık barajı yüzde 44.15, Elmalı yüzde 55.94, Istrancalar yüzde 39.05, Kazandere yüzde 11.00, Ömerli yüzde 73.31, Papuçdere yüzde 3.38, Sazlıdere yüzde 22.75, Terkos yüzde 45.59.

https://tr.sputniknews.com/20211022/kuraklik-van-golunun-10-kilometrekaresini-yuttu-1050077471.html

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istanbul, türkiye, baraj, su, kuraklık