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Almanya ve Finlandiya: Büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim gelmedi
Almanya ve Finlandiya: Büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim gelmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın AİHM kararı uyarınca serbest bırakılması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileriyle ilgili... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:43+0300
2021-10-25T13:50+0300
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Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın ortak açıklamasını sosyal medyada paylaşan Ankara Büyükelçileri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi ilan edilip sınırdışı edilmeleri' talimatı verdiğini duyurmasıyla ilgili Berlin ve Helsinki'den açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim almadıklarını söyledi.Alman Hükümeti ve Dışişleri Sözcüleri, olağan basın toplantısında, diplomatların sınırdışı edilmesine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi bildirim gelmediğini belirtti. Konuyla ilgili haftasonunda Washington ve Paris'teki ortaklarıyla görüştüklerini aktarırken, 'Türkiye'nin Almanya için önemli bir ortak olduğu' mesajını verdi.Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yorumlardan endişeli ve şaşkınız" diyerek ekledi:"Ancak Türkiye tarafından resmi bir bildirim yapılmadı. Benzer tehditlerden etkilenen ortaklarla yakın istişare halindeyiz."Helsinki'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da "Bildiğim kadarıyla Finlandiya, büyükelçinin sınır dışı edilmesine ilişkin diplomatik kanallardan henüz bir bilgi almadı" dedi.
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abd, almanya, türkiye, ab, finlandiya, osman kavala

Almanya ve Finlandiya: Büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim gelmedi

13:43 25.10.2021 (güncellendi: 13:50 25.10.2021)
© REUTERSAB Türkiye bayrakları
AB Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın AİHM kararı uyarınca serbest bırakılması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileriyle ilgili sınırdışı talimatı verdiğine dair üst üste açıklamalarının ardından dikkatler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Öncesinde Alman hükümeti ve Finlandiya Cumhurbaşkanı açıklama yaptı.
Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın ortak açıklamasını sosyal medyada paylaşan Ankara Büyükelçileri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi ilan edilip sınırdışı edilmeleri' talimatı verdiğini duyurmasıyla ilgili Berlin ve Helsinki'den açıklama geldi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim almadıklarını söyledi.
Alman Hükümeti ve Dışişleri Sözcüleri, olağan basın toplantısında, diplomatların sınırdışı edilmesine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi bildirim gelmediğini belirtti. Konuyla ilgili haftasonunda Washington ve Paris'teki ortaklarıyla görüştüklerini aktarırken, 'Türkiye'nin Almanya için önemli bir ortak olduğu' mesajını verdi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yorumlardan endişeli ve şaşkınız" diyerek ekledi:
"Ancak Türkiye tarafından resmi bir bildirim yapılmadı. Benzer tehditlerden etkilenen ortaklarla yakın istişare halindeyiz."
Helsinki'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da "Bildiğim kadarıyla Finlandiya, büyükelçinin sınır dışı edilmesine ilişkin diplomatik kanallardan henüz bir bilgi almadı" dedi.
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