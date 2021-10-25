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Almanya'da 'IŞİD gelinine' Ezidi kız çocuğunun susuzluktan ölümüne göz yummaktan 10 yıl hapis
16:56 25.10.2021 (güncellendi: 17:54 25.10.2021)
© AA / Cem GencoSuriye'de YPG kontrolündeki Hol Kampı'ndan kaçan IŞİD üyesi 5 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
© AA / Cem Genco
Almanya'da İslam'a geçmesinin ardından 2014'te IŞİD'e katılan bir kadın, Irak'ta kocasıyla köle ettiği 5 yaşındaki Ezidi kız çocuğunun kavurucu sıcağın altında zincirli halde susuzluktan ölmesine izin verdiği için 10 yıl hapis cezası aldı.
Alman yargısı, IŞİD'e destek vermek, cinayete, savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara teşebbüse yardım ve yataklık etmekten suçlu bulduğu IŞİD üyesi bir kadını, 5 yaşında Ezidi kız çocuğunun susuzluktan ölmesine izin verdiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Savcılar, 2014'te IŞİD'e katılıp örgütün karar alma ve komuta mekanizmalarında yer alan, IŞİD'in 'ahlak polisinde' silahlı olarak devriye gezen Jennifer Wenisch isimli kadınla IŞİD militanı kocasının, 2015'te Irak'ın Musul kentinde yaşarken, 5 yaşındaki bir Ezidi kızı, evişlerini yaptıracak köle olarak satın aldıklarını, kocanın kız çocuğunu gece yatağı ıslattığı gerekçesiyle ceza olarak kavurucu sıcaktan herhangi bir koruma olmaksızın arka bahçeye zincirlediğini belirtti.
30 yaşındaki Jennifer Wenisch'e, federal savcılığın Ezidi kız çocuğunun susuzluktan acı çekerek ölmesine göz yummaktan ömür boyu hapis talebine karşın, Münih'teki mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezası verildi.
A Munich court on Monday sentenced a German woman who joined the Islamic State group to 10 years in prison over the war crime of letting a five-year-old #Yazidi "slave" girl die of thirst in the sun https://t.co/cJ4wn4KJng— AFP News Agency (@AFP) October 25, 2021
Yargıç Reinhold Baier, Wenisch'in bir terör örgütüne üye olmak, kölelikle ilgili iki insanlığa karşı suç işlemek, yardımda bulunmayarak kız çocuğunun öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı.
'Ezidi çocuktan sık sık şikayet eden sanığın kocasının yaptıklarına göz yumduğunu, kızı kurtarmak için hiçbir şey yapmadığını ve cezanın öldürücü sonuçlarını kabul ettiğini' söyleyen Yargıç Baier, Wenisch'e, "Kızgın güneşte zincirlenen bir çocuğun ölümcül tehlike içinde olacağını başından beri biliyor olmalıydın" dedi.
Wenisch ise 'kocasının hışmına uğramaktan korktuğu için bir şey yapmadığını ve bu davada IŞİD'in yaptığı her şeyin temsiline dönüştürüldüğünü' savunarak 2 yıl tecilli hapis cezası talep etti.
German woman, Jennifer Wenisch, who joined ISIS sentenced to 10 years in prison for killing a 5 year old Yazidi girl (tied her up to a window outside in unbearable weather and allowed her to die of thirst/heat). https://t.co/BJ5vdZnrpm— Jomana Qaddour (@jomanaqaddour) October 25, 2021
Duruşmalar, pandemi ve diğer faktörlere bağlı gecikmeler nedeniyle 2.5 yıl sürdü.
Basında çıkan haberlere göre, 2013'te Müslüman olup ertesi yıl Türkiye ve Suriye üzerinden Irak'a giderek IŞİD'e katılan Wenisch, Ocak 2016'da yeni kimlik belgeleri için başvurmak üzere Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'ne gittiğinde, çıkışta yakalanıp Almanya'ya iade edildi. Kocası Taha el Cumali, Frankfurt'ta ayrı bir davada yargılanacak.
An important precedent case on #ISIS— Mark Mahon مارك ماهون (@_MarkMahon) October 25, 2021
"Wenisch stood trial in Germany because of the legal principle of universal jurisdiction, which allows prosecutions for alleged war crimes, including genocide, occurring overseas. She was arrested in Turkey in 2016..." https://t.co/nI063K314R
Mezopotamya'nın kadim halkı Ezidileri 'şeytana tapanlar' olarak gören IŞİD, Irak'taki hakimiyeti sırasında 550 bin kişilik topluluğun binlerce mensubunu öldürdü, en az 7 bin Ezidi kadın ve kız çocuğunu köle yaptı ve kalanların çoğunu yerinden yurdundan sürdü.