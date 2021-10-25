https://tr.sputniknews.com/20211025/almanyada-neo-naziler-gocmenleri-durdurmak-icin-polonya-sinirina-gidiyor-1050162730.html

Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor

Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor

Almanya'da bir grup aşırı sağcının, Polonya sınırından ülkeye giren sığınmacıları engellemek için sınır bölgelerinde toplandığı belirtildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:58+0300

2021-10-25T16:58+0300

2021-10-25T16:58+0300

polonya

belarus

almanya

aşırı sağcı

neo-nazi

mülteci krizi

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Alman Welt gazetesinin özel haberine göre, aşırı sağcıların Belarus üzerinden Polonya'ya, oradan da Almanya'ya gelen göçmenleri engellemek için harekete geçtiği ve sınır bölgelerinde devriye gezmek için bir araya geldiği aktarıldı.Almanya'nın Polonya sınırındaki Guben beldesinde toplanan 120 kadar aşırı sağcıyı engellemek için polis ve belde sakinlerinin harekete geçtiği, aşırı sağcıların buna rağmen bulundukları bölgelerde nöbet tutmaya çalıştıkları ifade edildi.Haberde, aşırı sağcıların 2013'te kurulan ve Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen III. Yol adlı yapının üyeleri olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211006/almanyada-nazilere-yardim-eden-96-yasindaki-sekreter-serbest-birakildi-1049557631.html

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polonya, belarus, almanya, aşırı sağcı, neo-nazi, mülteci krizi