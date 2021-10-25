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Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
Almanya'da bir grup aşırı sağcının, Polonya sınırından ülkeye giren sığınmacıları engellemek için sınır bölgelerinde toplandığı belirtildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:58+0300
2021-10-25T16:58+0300
polonya
belarus
almanya
aşırı sağcı
neo-nazi
mülteci krizi
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Alman Welt gazetesinin özel haberine göre, aşırı sağcıların Belarus üzerinden Polonya'ya, oradan da Almanya'ya gelen göçmenleri engellemek için harekete geçtiği ve sınır bölgelerinde devriye gezmek için bir araya geldiği aktarıldı.Almanya'nın Polonya sınırındaki Guben beldesinde toplanan 120 kadar aşırı sağcıyı engellemek için polis ve belde sakinlerinin harekete geçtiği, aşırı sağcıların buna rağmen bulundukları bölgelerde nöbet tutmaya çalıştıkları ifade edildi.Haberde, aşırı sağcıların 2013'te kurulan ve Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen III. Yol adlı yapının üyeleri olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211006/almanyada-nazilere-yardim-eden-96-yasindaki-sekreter-serbest-birakildi-1049557631.html
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polonya, belarus, almanya, aşırı sağcı, neo-nazi, mülteci krizi

Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor

16:58 25.10.2021
© AFP 2021 / SEBASTIAN WILLNOWAlmanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / SEBASTIAN WILLNOW
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Almanya'da bir grup aşırı sağcının, Polonya sınırından ülkeye giren sığınmacıları engellemek için sınır bölgelerinde toplandığı belirtildi.
Alman Welt gazetesinin özel haberine göre, aşırı sağcıların Belarus üzerinden Polonya'ya, oradan da Almanya'ya gelen göçmenleri engellemek için harekete geçtiği ve sınır bölgelerinde devriye gezmek için bir araya geldiği aktarıldı.
Almanya'nın Polonya sınırındaki Guben beldesinde toplanan 120 kadar aşırı sağcıyı engellemek için polis ve belde sakinlerinin harekete geçtiği, aşırı sağcıların buna rağmen bulundukları bölgelerde nöbet tutmaya çalıştıkları ifade edildi.
Haberde, aşırı sağcıların 2013'te kurulan ve Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen III. Yol adlı yapının üyeleri olduğu kaydedildi.

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan ve davanın ilk duruşması öncesi firar eden 96 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner, Itzehoe bölge mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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