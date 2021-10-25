https://tr.sputniknews.com/20211025/antalyada-bir-grup-rus-turist-kasitsiz-orman-yangini-cikarma-suphesiyle-gozaltina-alindi-1050152670.html

Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı

Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı

Antalya’da bir grup rus turistin istemeden orman yangını çıkardıkları şüphesi ile gözaltına alındıkları, sonra da haklarında tutuklama kararı alındığı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:05+0300

2021-10-25T14:05+0300

2021-10-25T14:05+0300

türkiye

rusya

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polis

orman yangını

gözaltı

rus

turist

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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yetkililer, RİA Novosti’ye açıklamalarında, Likya Yolu yürüyüş rotasını izleyen yedi Rus turistin cumartesi günü Çağlarca bölgesinde kasıtsız bir biçimde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.Konsolosluk yetkilileri, ‘yerel yasalar doğrultusunda şüphelilerin ve tanıkların yeminli bir tercümanın varlığında ifadelerinin alındığını’ kaydetti.Rus turistlerin pazar günü mahkemeye çıkarıldığını ekleyen yetkili, mahkemenin de turistler hakkında soruşturma tamamlanana kadar tutukluluk kararı verdiğini belirtti.Başkonsolosluk yetkilileri, Rus turistlere ilişkin dava dosyasının kendileriyle paylaşılması ve tutuklu turistlere erişim izni için yerel makamlara başvurduklarını da söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/balikesirde-orman-yangini-1050143581.html

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rusya, antalya, polis, orman yangını, gözaltı, rus, turist