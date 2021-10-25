https://tr.sputniknews.com/20211025/antalyada-bir-grup-rus-turist-kasitsiz-orman-yangini-cikarma-suphesiyle-gozaltina-alindi-1050152670.html
Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup rus turistin istemeden orman yangını çıkardıkları şüphesi ile gözaltına alındıkları, sonra da haklarında tutuklama kararı alındığı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:05+0300
2021-10-25T14:05+0300
2021-10-25T14:05+0300
türkiye
rusya
antalya
polis
orman yangını
gözaltı
rus
turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050152645_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5988a980d6cd877c17007727327f6361.jpg
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yetkililer, RİA Novosti’ye açıklamalarında, Likya Yolu yürüyüş rotasını izleyen yedi Rus turistin cumartesi günü Çağlarca bölgesinde kasıtsız bir biçimde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.Konsolosluk yetkilileri, ‘yerel yasalar doğrultusunda şüphelilerin ve tanıkların yeminli bir tercümanın varlığında ifadelerinin alındığını’ kaydetti.Rus turistlerin pazar günü mahkemeye çıkarıldığını ekleyen yetkili, mahkemenin de turistler hakkında soruşturma tamamlanana kadar tutukluluk kararı verdiğini belirtti.Başkonsolosluk yetkilileri, Rus turistlere ilişkin dava dosyasının kendileriyle paylaşılması ve tutuklu turistlere erişim izni için yerel makamlara başvurduklarını da söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/balikesirde-orman-yangini-1050143581.html
türkiye
rusya
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050152645_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7cf45a159f9b755bb620f1c0675ffde3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, antalya, polis, orman yangını, gözaltı, rus, turist
Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup rus turistin istemeden orman yangını çıkardıkları şüphesi ile gözaltına alındıkları, sonra da haklarında tutuklama kararı alındığı belirtildi.
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yetkililer, RİA Novosti’ye açıklamalarında, Likya Yolu yürüyüş rotasını izleyen yedi Rus turistin cumartesi günü Çağlarca bölgesinde kasıtsız bir biçimde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.
Konsolosluk yetkilileri, ‘yerel yasalar doğrultusunda şüphelilerin ve tanıkların yeminli bir tercümanın varlığında ifadelerinin alındığını’ kaydetti.
Rus turistlerin pazar günü mahkemeye çıkarıldığını ekleyen yetkili, mahkemenin de turistler hakkında soruşturma tamamlanana kadar tutukluluk kararı verdiğini belirtti.
Başkonsolosluk yetkilileri, Rus turistlere ilişkin dava dosyasının kendileriyle paylaşılması ve tutuklu turistlere erişim izni için yerel makamlara başvurduklarını da söyledi.