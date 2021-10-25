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Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup rus turistin istemeden orman yangını çıkardıkları şüphesi ile gözaltına alındıkları, sonra da haklarında tutuklama kararı alındığı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:05+0300
2021-10-25T14:05+0300
türkiye
rusya
antalya
polis
orman yangını
gözaltı
rus
turist
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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yetkililer, RİA Novosti’ye açıklamalarında, Likya Yolu yürüyüş rotasını izleyen yedi Rus turistin cumartesi günü Çağlarca bölgesinde kasıtsız bir biçimde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.Konsolosluk yetkilileri, ‘yerel yasalar doğrultusunda şüphelilerin ve tanıkların yeminli bir tercümanın varlığında ifadelerinin alındığını’ kaydetti.Rus turistlerin pazar günü mahkemeye çıkarıldığını ekleyen yetkili, mahkemenin de turistler hakkında soruşturma tamamlanana kadar tutukluluk kararı verdiğini belirtti.Başkonsolosluk yetkilileri, Rus turistlere ilişkin dava dosyasının kendileriyle paylaşılması ve tutuklu turistlere erişim izni için yerel makamlara başvurduklarını da söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/balikesirde-orman-yangini-1050143581.html
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rusya, antalya, polis, orman yangını, gözaltı, rus, turist

Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı

14:05 25.10.2021
© AAAntalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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Antalya’da bir grup rus turistin istemeden orman yangını çıkardıkları şüphesi ile gözaltına alındıkları, sonra da haklarında tutuklama kararı alındığı belirtildi.
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yetkililer, RİA Novosti’ye açıklamalarında, Likya Yolu yürüyüş rotasını izleyen yedi Rus turistin cumartesi günü Çağlarca bölgesinde kasıtsız bir biçimde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.
Konsolosluk yetkilileri, ‘yerel yasalar doğrultusunda şüphelilerin ve tanıkların yeminli bir tercümanın varlığında ifadelerinin alındığını’ kaydetti.
Rus turistlerin pazar günü mahkemeye çıkarıldığını ekleyen yetkili, mahkemenin de turistler hakkında soruşturma tamamlanana kadar tutukluluk kararı verdiğini belirtti.
Başkonsolosluk yetkilileri, Rus turistlere ilişkin dava dosyasının kendileriyle paylaşılması ve tutuklu turistlere erişim izni için yerel makamlara başvurduklarını da söyledi.
Balıkesir - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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