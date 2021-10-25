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Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu
Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu
Arjantin'de bir dinozor mezarlığında 100'den fazla dinozor yumurtası keşfedildi. Yumurtaların bilinçli bir şekilde ayrıştırıldığı bildirilirken, bölgede ayrıca... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:36+0300
2021-10-25T14:36+0300
yaşam
dinozor
yumurta
arjantin
şili
keşif
kazı
arkeoloji
çalışma
patagonya
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Güney Patagonya'nın Arjantin topraklarında kalan kısmında gerçekleştirilen araştırmalarda, tamamı aynı dinozor türüne ait olduğu belirlenen ve 193 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu.Independent'ta yer alan habere göre, alanda ayrıca 80 dinozorun kemik kalıntılarına rastlandığı da bildirildi. Ayrıca söz konusu kalıntıların belirli bir alanda yaş gruplarına göre kategorize edildiği görüldü. Yumurtalar ve yavruların bir bölgeye, ergenler ve yetişkinlerin kalıntılarının ise başka bir bölgeye yerleştirildiği aktarıldı. Söz konusu ayrıştırma, uzmanlar tarafından 'karmaşık sosyal yapının tipik bir örneği' olarak yorumlandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde jeolog olan yardımcı yazar Dr. Jahandar Ramezani, “Bu, gençlerin küçük bir aile yapısında ebeveynlerini takip etmediği anlamına gelebilir" dedi.Ramezani, "Yetişkinlerin paylaştığı ve tüm toplumu idare etme konusunda rol aldığı daha büyük bir topluluk yapısı var” diye ekledi.Öte yandan, yumurtalar yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olduğu ve son teknoloji ürünü X-ray donanımını kullanan ekibin, bulguları parçalamadan incelemeyi başardığı belirtildi.Dr. Ramezani, çalışmayı “Artık 193 milyon yıl önce hayvan sürülerinin buralarda hayat sürdüğünü biliyoruz" sözleriyle özetledi.
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dinozor, yumurta, arjantin, şili, keşif, kazı, arkeoloji, çalışma, patagonya

Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu

14:36 25.10.2021
© Fotoğraf : James HavensDinozor
Dinozor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Fotoğraf : James Havens
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Arjantin'de bir dinozor mezarlığında 100'den fazla dinozor yumurtası keşfedildi. Yumurtaların bilinçli bir şekilde ayrıştırıldığı bildirilirken, bölgede ayrıca 80 dinozorun kalıntılarına da rastlandı.
Güney Patagonya'nın Arjantin topraklarında kalan kısmında gerçekleştirilen araştırmalarda, tamamı aynı dinozor türüne ait olduğu belirlenen ve 193 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu.
Independent'ta yer alan habere göre, alanda ayrıca 80 dinozorun kemik kalıntılarına rastlandığı da bildirildi. Ayrıca söz konusu kalıntıların belirli bir alanda yaş gruplarına göre kategorize edildiği görüldü. Yumurtalar ve yavruların bir bölgeye, ergenler ve yetişkinlerin kalıntılarının ise başka bir bölgeye yerleştirildiği aktarıldı.
Söz konusu ayrıştırma, uzmanlar tarafından 'karmaşık sosyal yapının tipik bir örneği' olarak yorumlandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde jeolog olan yardımcı yazar Dr. Jahandar Ramezani, “Bu, gençlerin küçük bir aile yapısında ebeveynlerini takip etmediği anlamına gelebilir" dedi.
Ramezani, "Yetişkinlerin paylaştığı ve tüm toplumu idare etme konusunda rol aldığı daha büyük bir topluluk yapısı var” diye ekledi.
Öte yandan, yumurtalar yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olduğu ve son teknoloji ürünü X-ray donanımını kullanan ekibin, bulguları parçalamadan incelemeyi başardığı belirtildi.
Dr. Ramezani, çalışmayı “Artık 193 milyon yıl önce hayvan sürülerinin buralarda hayat sürdüğünü biliyoruz" sözleriyle özetledi.
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