https://tr.sputniknews.com/20211025/arjantinde-100den-fazla-dinozor-yumurtasi-bulundu-1050154172.html

Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu

Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu

Arjantin'de bir dinozor mezarlığında 100'den fazla dinozor yumurtası keşfedildi. Yumurtaların bilinçli bir şekilde ayrıştırıldığı bildirilirken, bölgede ayrıca... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:36+0300

2021-10-25T14:36+0300

2021-10-25T14:36+0300

yaşam

dinozor

yumurta

arjantin

şili

keşif

kazı

arkeoloji

çalışma

patagonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101814/19/1018141919_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_c5af8ffbaf8054db8ab2c6651f865be2.jpg

Güney Patagonya'nın Arjantin topraklarında kalan kısmında gerçekleştirilen araştırmalarda, tamamı aynı dinozor türüne ait olduğu belirlenen ve 193 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu.Independent'ta yer alan habere göre, alanda ayrıca 80 dinozorun kemik kalıntılarına rastlandığı da bildirildi. Ayrıca söz konusu kalıntıların belirli bir alanda yaş gruplarına göre kategorize edildiği görüldü. Yumurtalar ve yavruların bir bölgeye, ergenler ve yetişkinlerin kalıntılarının ise başka bir bölgeye yerleştirildiği aktarıldı. Söz konusu ayrıştırma, uzmanlar tarafından 'karmaşık sosyal yapının tipik bir örneği' olarak yorumlandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde jeolog olan yardımcı yazar Dr. Jahandar Ramezani, “Bu, gençlerin küçük bir aile yapısında ebeveynlerini takip etmediği anlamına gelebilir" dedi.Ramezani, "Yetişkinlerin paylaştığı ve tüm toplumu idare etme konusunda rol aldığı daha büyük bir topluluk yapısı var” diye ekledi.Öte yandan, yumurtalar yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olduğu ve son teknoloji ürünü X-ray donanımını kullanan ekibin, bulguları parçalamadan incelemeyi başardığı belirtildi.Dr. Ramezani, çalışmayı “Artık 193 milyon yıl önce hayvan sürülerinin buralarda hayat sürdüğünü biliyoruz" sözleriyle özetledi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/bilinen-en-buyuk-boynuzlu-dinozor-big-johnun-kalintilari-8-milyon-dolara-satildi-1050056702.html

arjantin

şili

patagonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dinozor, yumurta, arjantin, şili, keşif, kazı, arkeoloji, çalışma, patagonya