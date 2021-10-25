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https://tr.sputniknews.com/20211025/arka-sokaklar-dizisinde-maas-krizi-set-durdu-1050149028.html
Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'da set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıklarını belirterek sete çıkmama kararı aldı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:48+0300
2021-10-25T12:48+0300
2021-10-25T12:48+0300
yaşam
dizi
film seti
arka sokaklar
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Medyaradar'ın haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere set çalışanları aylardır maaş almadıklarını söyledi. 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları da 20 Ekim tarihinde yapıldı.8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşananlardan sonra ekip sete çıkmama kararı aldı.Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık ödemenin üç hafta sonra yapılacağı söylendiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210325/arka-sokaklar-dizisinde-bir-oyuncu-daha-koronaviruse-yakalandi-1044111927.html
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dizi, film seti, arka sokaklar
Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'da set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıklarını belirterek sete çıkmama kararı aldı.
Medyaradar'ın haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere set çalışanları aylardır maaş almadıklarını söyledi.
24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları da 20 Ekim tarihinde yapıldı.
8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşananlardan sonra ekip sete çıkmama kararı aldı.
Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık ödemenin üç hafta sonra yapılacağı söylendiği belirtildi.