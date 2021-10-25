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Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'da set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıklarını belirterek sete çıkmama kararı aldı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:48+0300
2021-10-25T12:48+0300
yaşam
dizi
film seti
arka sokaklar
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Medyaradar'ın haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere set çalışanları aylardır maaş almadıklarını söyledi. 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları da 20 Ekim tarihinde yapıldı.8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşananlardan sonra ekip sete çıkmama kararı aldı.Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık ödemenin üç hafta sonra yapılacağı söylendiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210325/arka-sokaklar-dizisinde-bir-oyuncu-daha-koronaviruse-yakalandi-1044111927.html
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dizi, film seti, arka sokaklar

Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu

12:48 25.10.2021
© Fotoğraf : Kanal DArka Sokaklar, Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasını tanıtacak
Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasını tanıtacak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Fotoğraf : Kanal D
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Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'da set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıklarını belirterek sete çıkmama kararı aldı.
Medyaradar'ın haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere set çalışanları aylardır maaş almadıklarını söyledi.
24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları da 20 Ekim tarihinde yapıldı.
8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşananlardan sonra ekip sete çıkmama kararı aldı.
Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık ödemenin üç hafta sonra yapılacağı söylendiği belirtildi.
Arka Sokaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2021
YAŞAM
Arka Sokaklar dizisinde bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı
25 Mart, 12:07
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