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Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler
Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler
Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T11:46+0300
2021-10-25T11:46+0300
yaşam
türkiye
ataşehir
drift
asker eğlencesi
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Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı. Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı.
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türkiye, ataşehir, drift, asker eğlencesi

Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler

11:46 25.10.2021
© DHAAsker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı
Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.
Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı.
Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı.
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