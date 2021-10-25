https://tr.sputniknews.com/20211025/asker-eglencesi-yapan-grup-tuneli-kapatti-arabalarin-uzerine-cikip-dans-ettiler-1050145743.html

Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler

Asker eğlencesi yapan grup, tüneli kapattı: Arabaların üzerine çıkıp dans ettiler

Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T11:46+0300

2021-10-25T11:46+0300

2021-10-25T11:46+0300

yaşam

türkiye

ataşehir

drift

asker eğlencesi

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Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı. Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı.

ataşehir

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türkiye, ataşehir, drift, asker eğlencesi