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https://tr.sputniknews.com/20211025/balikesirde-orman-yangini-1050143581.html
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alındı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T10:18+0300
2021-10-25T10:18+0300
2021-10-25T10:18+0300
türkiye
balıkesir
yangın
edremit
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Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerle karadan müdahale edildi.Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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balıkesir, yangın, edremit
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alındı.
Dereli mevkisindeki
ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.