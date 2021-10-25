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Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor
Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor
İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olmaya hazırlanıyor. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T11:59+0300
2021-10-25T11:59+0300
yaşam
katar
fifa
david beckham
futbol
marka
futbolcu
dünya kupası
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İngiliz basınında yer alan haberlerde, önceki günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya ziyaret gerçekleştiren Beckham'ın, Katar Futbol Federasyonu'yla bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.Gelecek ay resmi olarak açıklanması beklenen ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında 46 yaşındaki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olacak. Anlaşma süresince Katar'ın futbol elçiliği görevini üstlenecek Beckham, ülkenin turizm ile kültür tanıtımlarında da aktif rol alacak.Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortaklarından Beckham'ın, bu anlaşma kapsamında 150 milyon sterlinlik bir gelirin sahibi olması bekleniyor.Haberlerde, David Beckham'ın Katar ile olan yakın ilişkilerinin yeni olmadığı ve Paris Saint-Germain'de (PSG) futbol kariyerini sürdürdüğü 2013 yılında başladığı vurgulanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210929/2021in-en-cok-kazanan-futbolculari-belli-oldu-1049364836.html
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katar, fifa, david beckham, futbol, marka, futbolcu, dünya kupası

Beckham, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor

11:59 25.10.2021
© AFP 2021 / GLYN KIRKİngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham
İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / GLYN KIRK
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İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, önceki günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya ziyaret gerçekleştiren Beckham'ın, Katar Futbol Federasyonu'yla bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.
Gelecek ay resmi olarak açıklanması beklenen ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında 46 yaşındaki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olacak. Anlaşma süresince Katar'ın futbol elçiliği görevini üstlenecek Beckham, ülkenin turizm ile kültür tanıtımlarında da aktif rol alacak.
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortaklarından Beckham'ın, bu anlaşma kapsamında 150 milyon sterlinlik bir gelirin sahibi olması bekleniyor.
Haberlerde, David Beckham'ın Katar ile olan yakın ilişkilerinin yeni olmadığı ve Paris Saint-Germain'de (PSG) futbol kariyerini sürdürdüğü 2013 yılında başladığı vurgulanıyor.
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