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https://tr.sputniknews.com/20211025/benzine-44-kurus-zam-yapildi-1050162848.html
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
EPGİS, gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde benzine 44 kuruş zam yapıldığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:00+0300
2021-10-25T17:12+0300
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
ekonomi
benzin
zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yeni benzin zammını duyurdu.Benzine bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/benzine-yeni-zam-yolda-pazartesi-gece-yarisindan-gecerli-olmak-uzere-litresi-44-kurus-zamlanacak-1050110443.html
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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), benzin, zam

Benzine 44 kuruş zam yapıldı

17:00 25.10.2021 (güncellendi: 17:12 25.10.2021)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
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EPGİS, gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde benzine 44 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yeni benzin zammını duyurdu.
Benzine bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.
Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
EKONOMİ
Benzine yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere litresi 44 kuruş zamlanacak
23 Ekim, 16:45
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