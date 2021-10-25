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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211025/benzine-44-kurus-zam-yapildi-1050162848.html
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
EPGİS, gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde benzine 44 kuruş zam yapıldığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:00+0300
2021-10-25T17:00+0300
2021-10-25T17:12+0300
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
ekonomi
benzin
zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yeni benzin zammını duyurdu.Benzine bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/benzine-yeni-zam-yolda-pazartesi-gece-yarisindan-gecerli-olmak-uzere-litresi-44-kurus-zamlanacak-1050110443.html
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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), benzin, zam
Benzine 44 kuruş zam yapıldı 17:00 25.10.2021 (güncellendi: 17:12 25.10.2021)
EPGİS, gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde benzine 44 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından
yeni benzin zammını duyurdu.
Benzine bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.
Açıklamada,
"Akaryakıt ürünlerinde denildi. fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"