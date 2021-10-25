https://tr.sputniknews.com/20211025/benzine-44-kurus-zam-yapildi-1050162848.html

Benzine 44 kuruş zam yapıldı

Benzine 44 kuruş zam yapıldı

EPGİS, gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde benzine 44 kuruş zam yapıldığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T17:00+0300

2021-10-25T17:00+0300

2021-10-25T17:12+0300

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

ekonomi

benzin

zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yeni benzin zammını duyurdu.Benzine bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT, Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211023/benzine-yeni-zam-yolda-pazartesi-gece-yarisindan-gecerli-olmak-uzere-litresi-44-kurus-zamlanacak-1050110443.html

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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), benzin, zam