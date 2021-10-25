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Bill Gates’in yatları Marmaris’te
Bill Gates’in yatları Marmaris’te
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e ait 'Lana' isimli kiralık süper yat ve lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T20:37+0300
2021-10-25T20:37+0300
yaşam
bill gates
marmaris
yat
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Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Ege turunun 4. gününde Marmaris’e geldi. Cuma günü Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında demir atan lüks yattan zodyak botla karaya ardından özel araçlarla İzmir’in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti’nde ziyarette bulundu.Meryem Ana ziyaretinde ikinci kez hacı olan Gates, dün ise Bodrum Limanı’na demir attı. Bodrum Kalesi’ni gezen Gates, bugün sabah saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Körfezi açıklarına geldi.16 yıl sonra aynı rotalara demirledi2005 ve 2008 yılında ‘Leander’ adlı lüks yat ile Marmaris ilçesinin koylarına gelen Gates, bugün de aynı rotayı izledi. Gates, ‘Lana’ ve ‘Wayfinder’ ile Hisarönü Körfezi’ne demir attı. Gates, saat 12.00 sıralarında Selimiye ve ardından Bozburun Mahallesi açıklarında bir süre kaldı.‘Lana’ adlı lüks yat ve ‘Lana’ya eşlik eden ‘Wayfinder’ adlı katamaran demir alarak önce karadan ulaşımı bulunmayan Emel Sayın Koyu’na ardından Selimiye ile Turgut Mahallesi açıklarına demir attı. İki yat saat 16.00 sıralarında demir alarak gözlerden uzak koylara yöneldi.Yat ve katamaranda korumalar ve personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin edilirken, lüks yatta helikopter bulunmadığı için Bill Gates’in yatta olup olmadığı ise merak konusu oldu. Bill Gates’in boşanma kararı aldığı eşi Melinda Gates ile 2005 ve 2008 yılında gelerek lüks yatta 3 gün boyunca Marmaris’te kalmıştı.
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bill gates, marmaris, yat

Bill Gates’in yatları Marmaris’te

20:37 25.10.2021
© DHAbill gates yatı
bill gates yatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e ait 'Lana' isimli kiralık süper yat ve lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı.
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Ege turunun 4. gününde Marmaris’e geldi. Cuma günü Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında demir atan lüks yattan zodyak botla karaya ardından özel araçlarla İzmir’in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti’nde ziyarette bulundu.
Meryem Ana ziyaretinde ikinci kez hacı olan Gates, dün ise Bodrum Limanı’na demir attı.
Bodrum Kalesi’ni gezen Gates, bugün sabah saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Körfezi açıklarına geldi.

16 yıl sonra aynı rotalara demirledi

2005 ve 2008 yılında ‘Leander’ adlı lüks yat ile Marmaris ilçesinin koylarına gelen Gates, bugün de aynı rotayı izledi. Gates, ‘Lana’ ve ‘Wayfinder’ ile Hisarönü Körfezi’ne demir attı. Gates, saat 12.00 sıralarında Selimiye ve ardından Bozburun Mahallesi açıklarında bir süre kaldı.
‘Lana’ adlı lüks yat ve ‘Lana’ya eşlik eden ‘Wayfinder’ adlı katamaran demir alarak önce karadan ulaşımı bulunmayan Emel Sayın Koyu’na ardından Selimiye ile Turgut Mahallesi açıklarına demir attı. İki yat saat 16.00 sıralarında demir alarak gözlerden uzak koylara yöneldi.
Yat ve katamaranda korumalar ve personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin edilirken, lüks yatta helikopter bulunmadığı için Bill Gates’in yatta olup olmadığı ise merak konusu oldu. Bill Gates’in boşanma kararı aldığı eşi Melinda Gates ile 2005 ve 2008 yılında gelerek lüks yatta 3 gün boyunca Marmaris’te kalmıştı.
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