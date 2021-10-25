https://tr.sputniknews.com/20211025/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-chp-ile-bagim-koparsa-yoluma-bagimsiz-devam-ederim-1050165879.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: CHP ile bağım koparsa yoluma bağımsız devam ederim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: CHP ile bağım koparsa yoluma bağımsız devam ederim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya programında, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anlattığı, tepki çeken anısı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T18:48+0300

2021-10-25T18:48+0300

2021-10-25T18:48+0300

politika

tanju özcan

bolu belediyesi

chp

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Özcan, disipline verilme kararının siyasi olduğunu söyleyerek,"Memleketin önemli konularında sessiz kalsaydım, sineyi millete dönün çağrısı yapmasaydım. O programdaki cümleleri kesip montajlayıp, yayınlayıp beni bundan dolayı disipline falan vermeyeceklerdi. Hiçbirimiz saf değiliz" ifadelerini kullandı.Bolu Belediye Başkanı Özcan, ağustos ayında katıldığı programda, Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı. Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" dedi.Tanju Özcan şehirde yaşayan göçmenlere yönelik şehri terk etmelerini istediğini belirterek, "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız" demişti.Özcan, tepki çeken sözlerinin ardından partisinin MYK'sı tarafından 'uyarı' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özcan, bugün Ankara'ya giderek Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmasını yaptı. Savunmasının ardından Bolu'ya dönen Özcan, belediyede açıklamalarda bulundu.'Ben CHP'nin öz evladıyım'Ceza almayı beklemediğini ancak Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç cezası bile verebileceğini kaydeden Başkan Özcan, "Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmamı yaptım. Ben o program sonrasında zaten 'Benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir gaf yapmaması gerekiyordu' dedim ve özür diledim. Disiplin Kurulu bugün veya sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası verebilir, kınama verebilir, geçici ihraç ve kesin ihraç kararı verebilir. Hepsine hazırım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile gözünü açmış bir siyasetçi olarak kendimi öz evlat olarak nitelendiriyorum. Bugün veya sonraki günlerde açıklanan kararda benim partimle ilişiğim kesilirse sadece hukuki bağım kesilmiş olacak. Gönül bağım devam edecek. Atatürkçü, Türk milliyetçisi, laikliğe inanan inançlı bir Tanju Özcan olarak yoluma aynen devam edeceğim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20190414/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-boluda-en-rahat-suriyeliler-yasiyor-1038755844.html

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