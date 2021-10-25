https://tr.sputniknews.com/20211025/buldugu-altin-dolu-cantayi-sahibine-ulastiran-temizlik-gorevlisi-neden-verdin-diyen-de-oldu-1050161169.html

Bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi: 'Neden verdin' diyen de oldu

Bulduğu altın dolu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi: 'Neden verdin' diyen de oldu

Bursa Osmangazi Belediyesi´nde görevli temizlik işçisi Celal Yıldız, yerde içinde yüklü miktarda para ve altın olan bir çanta buldu. Polise giderek çantayı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:36+0300

2021-10-25T16:36+0300

2021-10-25T16:36+0300

yaşam

bursa

altın

görevli

para

temizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160967_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_204766548f4460046ae66736128d1f08.jpg

Osmangazi Belediyesi´nde görevli Celal Yıldız, dün saat 19.00 sıralarında Demokrasi Meydan´nda temizlik yaparken yerde bir çanta buldu. Çantanın içine bakan Yıldız, yüklü miktarda para ve altın olduğunu gördü. Bunun üzerine çantayı muhafaza eden Yıldız, sahibinin gelip, çantayı almasını bekledi. Kısa bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi ve Yıldız´a yerde çanta bulup bulmadığını sordu. Bunun üzerine Yıldız, yerde bulduğu çantayı polise teslim etti. Ekiplerle beraber Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği´ne giden Yıldız, çantanın sahibiyle buluştu. Paraları tam çıkan çanta sahibi Yıldız´a 200 lira ödül verdi.'Gündem olmasını istemiyordum'Celal Yıldız, "Gündem oldu ben olmasını istemiyordum. Yol boyunda temizlik yaparken bir çanta buldum. İçine baktığımda yüklü miktarda para ve altın olduğunu gördüm. Daha sonra sakladım çantayı. Sonra polis geldi, 'yerde çanta buldun mu?' diye sordu ben de bulduğumu ve sakladığımı söyledim. Bulduğum çantayı polise verdim. Beraber emniyete gittik, çantayı sahibine ulaştırdık. Sahibi sevindi. Ben ödüle karşıyım ama bir yemek parası verdi. Güzel tepkiler aldım ama `neden verdin´ diyenler de oldu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211015/atasehirde-yolda-buldugu-15-bin-tlyi-alip-arkasina-bakmadan-kayiplara-karisti-1049850780.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, altın, görevli, para, temizlik