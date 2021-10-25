https://tr.sputniknews.com/20211025/calisanlarina-10-bin-dolar-ve-iki-ucak-bileti-hediye-etti-1050161288.html

Çalışanlarına 10 bin dolar ve iki uçak bileti hediye etti

Çalışanlarına 10 bin dolar ve iki uçak bileti hediye etti

İç giyim markası Spanx'ın CEO'su Sara Blakely, yatırım firması Blackstone'un şirketin çoğunluk hissesini almasından sonra çalışanlarına 10 bin dolar ve iki... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:36+0300

2021-10-25T16:36+0300

2021-10-25T16:36+0300

yaşam

hediye

uçak bileti

spanx

blackstone

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İç giyim markası Spanx'ın CEO'su Sara Blakely, yatırım firması Blackstone'un markanın çoğunluk hissesini almasından sonra şirketin 1.2 milyar dolar değerine ulaşmasını kutladı.Blakely, çalışanlarına oldukça cömert bir hediye sunarak her birine 10 bin dolar ikramiye ve iki uçak bileti verdi.Blackstone ile ortaklığı duyurduğu bir personel toplantısında Blakely, çalışanlara "Her birinize dünyanın herhangi bir yerine birinci sınıf ikişer bilet aldım" dedi.Spanx'ın 1.2 milyar dolar değere ulaşması, şirket için önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor. Blakely, markayı 5 bin dolarlık bir tasarrufla yola çıkarmıştı.Personel toplantısında Blakely, şirketi ilk kurduğunda beyaz tahtasına bir hedef yazdığını, bunun da şirketinin 20 milyon dolar değerine ulaşması olduğunu belirterek, insanların kendisiyle alay ettiğini dile getirdi.Sonrasında Blakely, Spanx'ı üniversitedeyken ilk kurduğu zamanlarda her yere götürdüğü eski 'şans getiren' kırmızı sırt çantasını çıkardı.Blakely, şimdi kadın girişimciler için iyi bir zaman olmasına rağmen, kadınların liderlik ettiği girişimlerin arkasında yeterli finansman ya da destek olmadığını söyleyerek, girişimcilerin yüzde 50'sinin kadın olmasına rağmen, risk sermayesi finansmanının yalnızca yüzde 2.3'ünün kadınlara gittiğini belirtti.Blakely, "Bu, her biriniz için çok büyük bir an, ayrıca benden önce gelen kadınlara ve bu fırsatı bulamayan dünyadaki tüm kadınlara da kadeh kaldırmak istiyorum. İşte böyle bir anda, annemi ve büyükannemi, onların fırsat eksikliğini ve onlardan önce gelen tüm kadınları düşünüyorum" dedi.

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hediye, uçak bileti, spanx, blackstone