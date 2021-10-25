Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/cevreci-ressam-gokce-erhanin-basin-aciklamasi-oncesi-evinde-supheli-yangin-cikti-1050156821.html
Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evinde şüpheli yangın çıktı
Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evinde şüpheli yangın çıktı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın evi, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:20+0300
2021-10-25T15:20+0300
türkiye
çevre
yangın
basın açıklaması
gökçe erhan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050156563_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_f4cb9c59d34d4ee44e195803b3d4944e.jpg
Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.Basın açıklaması iptal edilmediRessam Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen basın açıklamasına katıldı.Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan, “Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve genel estetiği bozarak yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizlerde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıkları soyları tükenmekte olacak ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu’na kimse kafes saplayamaz” diye konuştu.'Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez'Evinin yandığını hatırlatan Erhan, “Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.Gökçe Erhan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.Çöplükte sergi açmıştıRessam Erhan, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla daha önce çöplük alanda yağlı boya resim sergisi açıp, "Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı" diyerek tepkisini dile getirmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050156563_131:0:588:343_1920x0_80_0_0_e6fa462b1bb9c2b410f99c22cc7a9688.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, yangın, basın açıklaması, gökçe erhan

Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evinde şüpheli yangın çıktı

15:20 25.10.2021
© DHAGökçe Erhan
Gökçe Erhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
Abone ol
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın evi, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala yandı. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı.
Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.

Basın açıklaması iptal edilmedi

Ressam Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen basın açıklamasına katıldı.
Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan, “Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve genel estetiği bozarak yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizlerde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıkları soyları tükenmekte olacak ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu’na kimse kafes saplayamaz” diye konuştu.

'Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez'

Evinin yandığını hatırlatan Erhan, “Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.
Gökçe Erhan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Çöplükte sergi açmıştı

Ressam Erhan, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla daha önce çöplük alanda yağlı boya resim sergisi açıp, "Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı" diyerek tepkisini dile getirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:20Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evinde şüpheli yangın çıktı
15:18Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '10 büyükelçi' talimatı Rus basınında: 'Erdoğan tüm savaşı üstlendi'
15:16Yılın ‘en iyi’ Rus filmleri, Antalya’da seyircileriyle buluştu
15:15Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
15:11Çin'de yeni dalga endişesi: Delta varyantı 11 bölgeye yayıldı
15:06Uluç Özülker: Büyükelçilerin yapmış olduğu aslında egemenliğe tecavüzdür
15:06İstanbul'da elektrikli scooter denetimi: Kaldırımda scooter kullananlara 314 lira ceza kesildi
15:03Microsoft, 23 bin siber saldırı girişiminin hedefi olduğu konusunda 600 şirketi bilgilendirdi
15:00Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim
14:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
14:50Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu
14:36Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu
14:36Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak
14:35MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
14:30Ankara Şehir Hastanesi: 36 saat nöbet iddiaları üzüntümüzü artırmaktadır
14:25TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
14:24Katar Milli Kütüphanesi, Türkiye'den kitap bağışı aldı
14:19Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan İmamoğlu'na: Bu rakamlar inanılacak gibi değil
14:16Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi
14:16Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı