https://tr.sputniknews.com/20211025/chpli-torun-hicbir-belediye-baskanimiz-turkiye-belediyeler-birligi-toplantilarina-katilmayacak-1050147699.html

CHP'li Torun: Hiçbir belediye başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak

CHP'li Torun: Hiçbir belediye başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin, kaynaklarının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T12:29+0300

2021-10-25T12:29+0300

2021-10-25T12:49+0300

politika

chp

seyit torun

millet ittifakı

türkiye belediyeler birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103650/71/1036507136_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c10ca85f13bee2e519e668a2bdfc22ec.jpg

Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin CHP’li encümen üyeleri olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı. Torun, şöyle konuştu:'Belediyelerimizin kaynakları partizan politikalarla ellerinden alınıyor'“Ülkemiz, siyasi iktidarın yanlış politikalarının neden olduğu çok zor bir sürecin içinden geçiyor. Şu gerçeği ortaya koymak gerekiyor: Artık bir tarafta sadece kendi çıkarlarını düşünen bir anlayış, diğer tarafta ise yönetilemez hale gelen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, işte böyle bir ortamda, iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için tüm imkânlarıyla büyük bir mücadele veriyor. Ancak iktidar, belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz ve kanunsuz yola başvurmaktan çekinmiyor. Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınıyor, belediye başkanlarımız hakkında haksız soruşturmalar başlatılıyor, vatandaşa hizmet edecek projelere engeller çıkarılıyor. Bunlar da yetmiyor, belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar dahi tamamen partizan politikalarla ellerinden alınıyor. Bu sorunlu anlayışın son örneğini Türkiye Belediyeler Birliği’nde yaşıyoruz.'Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta'Türkiye Belediyeler Birliği, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulmuştur. Ülkemizdeki her belediye, birliğin doğal ve zorunlu üyesidir. Birliğin bütçesi, genel bütçeden belediyelere aktarılan paylardan kesilerek oluşturulmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana, Birlik bütçesinin yüzde 50’den fazlası sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylarla sağlanmaktadır. Sadece 2020 yılında, belediyelerimizden 86 milyon liralık kaynak kesintisi yapılarak Birliğin bütçesine aktarılmıştır. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki Birlik yönetimi, bu bütçeyi adaletsiz ve partizanca kullanmaktadır. Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi, kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır.Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyelerimiz Yenimahalle Belediye Başkanı’mız Sayın Fethi Yaşar, Büyükçekmece Belediye Başkanı’mız Sayın Hasan Akgün, Konak Belediye Başkanı’mız Sayın Abdül Batur ve Odunpazarı Belediye Başkanı’mız Sayın Kazım Kurt, 23 Eylül 2021 tarihinde Birlik yönetimine resmi bir dilekçe vermiştir. Dilekçede, Birliğin hangi belediyelere hangi kaynakları aktardığı 4 madde halinde sorulmuştur. Ancak üzerinden bir ay geçmesine rağmen, Cumhur İttifakı belediyelerine veya farklı kurumlara hangi kaynakların aktarıldığı açıklanmamış, bu bilgiler encümen üyelerimizden ve halkımızdan gizlemiştir. Ayrıca, Encümen toplantıları yasal süreleri içinde yapılmamakta, burada alınan kararlar uygulanmamakta ve encümen üyelerimize hiçbir şekilde bilgi verilmemektedir.'Belediye başkanları protesto edecek'Son gelişmelerden de görüyoruz ki Birlik yönetimindeki partizanlık artık ayyuka çıkmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği, artık ‘Cumhur İttifakı Birliği’ haline gelmiştir. Belediyelerimizin Türkiye Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle yaşanan bu tablo partimiz tarafından değerlendirilmiş ve şu kararlar alınmıştır: Encümen üyelerimiz, bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, Birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir. Bu tutumumuz, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki hukuksuzluk sona erene kadar devam edecektir. Bu adımların dışında, belediyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktan geri durmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.İktidarın partizan politikaları sadece Türkiye Belediyeler Birliği ile sınırlı değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumun belediyelerimizin hakkı olan kaynakları nasıl kendi çevresine aktardığını anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza da sesleniyoruz: Bu iktidar, sizin vergilerinizden oluşan kaynakları sadece kendi çıkarları için kullanmakta ve size yapılacak hizmetleri açıkça engellemeye çalışmaktadır. Ancak gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmakta ve iktidarın yapamadığını yapmaktadır. İşte iktidarın korkusunun nedeni budur. Bizim belediyelerimiz, tüm baskılara rağmen vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Belediye başkanlarımız, seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidarın çıkardığı tüm engelleri halkımızla aşmıştır ve aşmaya da devam edecektir. Bizim belediyelerimizin yeri, halkımızın yanıdır. Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir belediyemizin hakkını hukukunu bu partizan yönetim anlayışına yedirmeyeceğiz.”Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’na ne kadar kaynak verildiğine yönelik soruya Seyit Torun, “80 milyonun üzerinde Belediyeler Birliği’ne CHP kaynak aktarmış, ancak 20 milyona yakınını alabilmiştir. Verdiği kaynağın 4’te 1’ini alamamıştır” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20190613/fatma-sahin-yeniden-turkiye-belediyeler-birligi-baskanligina-secildi-1039359792.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, seyit torun, millet ittifakı, türkiye belediyeler birliği