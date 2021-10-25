https://tr.sputniknews.com/20211025/cin-uzay-copu-toplama-teknolojisini-test-edecek-uyduyu-firlatti-1050140050.html

Çin, uzay çöpü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı

Çin, uzay çöpü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı

Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknolojisi Kuruluşu, uzay çöpünü toplama ve imha etme teknolojisini test etme amacıyla Dünya yörüngesine ‘Shijian-21’... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T04:19+0300

2021-10-25T04:19+0300

2021-10-25T04:20+0300

yaşam

çin

uzay

çöp

long march - 3b

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Uyduyu taşıyan Long March 3B roketinin, Çin’in güneybatısındaki Sichuan bölgesindeki Xichang uzay üssünden yerel saatle 9.27’de (TSİ 04.27) fırlatıldığı açıklandı.Uydu, eski uzay aracı ve roket kalıntıları da dahil olmak üzere uzay çöpünü Dünya yörüngesinden çıkarma deneylerini gerçekleştirecek.Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, halihazırda Dünya yörüngesinde toplam ağırlığı 7 bin tonu geçen uzay çöpünün bulunduğunu bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210709/uzay-copu-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yaklasik-2-kilometre-yakinindan-gecti-1044923939.html

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çin, uzay, çöp, long march - 3b