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https://tr.sputniknews.com/20211025/cin-uzay-copu-toplama-teknolojisini-test-edecek-uyduyu-firlatti-1050140050.html
Çin, uzay çöpü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı
Çin, uzay çöpü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı
Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknolojisi Kuruluşu, uzay çöpünü toplama ve imha etme teknolojisini test etme amacıyla Dünya yörüngesine ‘Shijian-21’... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T04:19+0300
2021-10-25T04:19+0300
2021-10-25T04:20+0300
yaşam
çin
uzay
çöp
long march - 3b
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Uyduyu taşıyan Long March 3B roketinin, Çin’in güneybatısındaki Sichuan bölgesindeki Xichang uzay üssünden yerel saatle 9.27’de (TSİ 04.27) fırlatıldığı açıklandı.Uydu, eski uzay aracı ve roket kalıntıları da dahil olmak üzere uzay çöpünü Dünya yörüngesinden çıkarma deneylerini gerçekleştirecek.Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, halihazırda Dünya yörüngesinde toplam ağırlığı 7 bin tonu geçen uzay çöpünün bulunduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210709/uzay-copu-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yaklasik-2-kilometre-yakinindan-gecti-1044923939.html
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çin, uzay, çöp, long march - 3b
Çin, uzay çöpü toplama teknolojisini test edecek uyduyu fırlattı 04:19 25.10.2021 (güncellendi: 04:20 25.10.2021)
Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknolojisi Kuruluşu, uzay çöpünü toplama ve imha etme teknolojisini test etme amacıyla Dünya yörüngesine ‘Shijian-21’ uydusunun başarıyla fırlatıldığını belirtti.
Uyduyu taşıyan Long March 3B roketinin, Çin’in güneybatısındaki Sichuan bölgesindeki Xichang uzay üssünden yerel saatle 9.27’de (TSİ 04.27) fırlatıldığı açıklandı.
Uydu, eski uzay aracı ve roket kalıntıları da dahil olmak üzere uzay çöpünü Dünya yörüngesinden çıkarma deneylerini gerçekleştirecek.
Daha önce Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, halihazırda Dünya yörüngesinde toplam ağırlığı 7 bin tonu geçen uzay çöpünün bulunduğunu bildirmişti.