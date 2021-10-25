Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211025/cumhurbaskani-basdanismani-cevik-erdogan-buyukelciler-konusunda-cok-kararli-1050152038.html
Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı
Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Erdoğan’ın 10 Büyükelçi için yaptığı 'istenmeyen insan' açıklaması için "Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı"... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:50+0300
2021-10-25T13:51+0300
politika
bbc
ilnur çevik
açıklama
istenmeyen kişi
persona non grata
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102737/28/1027372869_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b2e703e5fbebc13f4f459a9d83461d53.jpg
BBC Newshour’a konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Büyükelçiler sınır dışı edilecek mi?” sorusuna “Doğrusu bilmiyorum, Erdoğan çok kararlı ve Türkiye’nin hakarete uğradığı düşüncesinde” yanıtını verdi, Türkiye dışında başka Avrupa ülkelerinin de AİHM kararlarına uymadığını ileri sürdü.Yaşananların 'Görülmemiş bir durum' olduğunu defalarca vurgulayan Çevik’e sunucu “Peki Avrupa Konseyi kurucu üyesinin AİHM kararını yok saymak görülmüş şey mi” sorusuna, diğer ülkelerin de AİHM kararlarını yok saydığını ileri sürerek cevap verdi.Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:Çevik: “Bu meseleye karışmış ülkelerden bu büyükelçiler, ülkelerine danışmayıp kendi başlarına hareket etmişlerse… bu çok garip olur. Dahli olan ülkeler çıkıp konuşmalı.”Sunucu: Yani 10 büyükelçinin kendi başlarına hükümetlerine danışmadan böyle bir şey yapmayacağını rahatlıkla varsayabiliriz. İki yıl önce Osman Kavala’nın makul bir şüphenin olmaması gerekçesiyle derhal serbest bırakılmasına dair AİHM’de alınan karara dikkat çekiyorlar. Basitçe Türkiye’nin bu karara uymasını söylüyorlar”Çevik: Bu daha önce başka bir yerde karşılaşılmış bir şey mi? Hiç NATO ülkesinde böyle bir şey yaşandığını duydunuz mu?Sunucu: Peki Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi, AİHM kararlarının uygulanmasını öngören bir ülkenin böyle bir kararı görmezden gelmesi görülmüş bir şey mi?Çevik: Daha önce böyle ülkelerin kesin kararları yok saydığı hiç olmadı mı geçmişte? Yani, bu meşrudur ya da bizim yaptığımız budur demiyorum ama, diğer ülkeler de benzer şeyler yaptı?Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması talebiyle açıklama yapan 10 büyükelçiyle ilgili olarak "İstenmeyen kişi ilan edilmeleri için gerekli talimatı dışişleri bakanımıza verdim" demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102737/28/1027372869_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a20a12320af8b5e1036423a6b1e10b01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bbc, ilnur çevik, açıklama, istenmeyen kişi, persona non grata

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı

13:50 25.10.2021 (güncellendi: 13:51 25.10.2021)
© VikipediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Vikipedi
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Erdoğan’ın 10 Büyükelçi için yaptığı 'istenmeyen insan' açıklaması için "Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı" açıklamasında bulundu.
BBC Newshour’a konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Büyükelçiler sınır dışı edilecek mi?” sorusuna “Doğrusu bilmiyorum, Erdoğan çok kararlı ve Türkiye’nin hakarete uğradığı düşüncesinde” yanıtını verdi, Türkiye dışında başka Avrupa ülkelerinin de AİHM kararlarına uymadığını ileri sürdü.
Yaşananların 'Görülmemiş bir durum' olduğunu defalarca vurgulayan Çevik’e sunucu “Peki Avrupa Konseyi kurucu üyesinin AİHM kararını yok saymak görülmüş şey mi” sorusuna, diğer ülkelerin de AİHM kararlarını yok saydığını ileri sürerek cevap verdi.
Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
Çevik: “Bu meseleye karışmış ülkelerden bu büyükelçiler, ülkelerine danışmayıp kendi başlarına hareket etmişlerse… bu çok garip olur. Dahli olan ülkeler çıkıp konuşmalı.”
Sunucu: Yani 10 büyükelçinin kendi başlarına hükümetlerine danışmadan böyle bir şey yapmayacağını rahatlıkla varsayabiliriz. İki yıl önce Osman Kavala’nın makul bir şüphenin olmaması gerekçesiyle derhal serbest bırakılmasına dair AİHM’de alınan karara dikkat çekiyorlar. Basitçe Türkiye’nin bu karara uymasını söylüyorlar”
Çevik: Bu daha önce başka bir yerde karşılaşılmış bir şey mi? Hiç NATO ülkesinde böyle bir şey yaşandığını duydunuz mu?
Sunucu: Peki Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi, AİHM kararlarının uygulanmasını öngören bir ülkenin böyle bir kararı görmezden gelmesi görülmüş bir şey mi?
Çevik: Daha önce böyle ülkelerin kesin kararları yok saydığı hiç olmadı mı geçmişte? Yani, bu meşrudur ya da bizim yaptığımız budur demiyorum ama, diğer ülkeler de benzer şeyler yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması talebiyle açıklama yapan 10 büyükelçiyle ilgili olarak "İstenmeyen kişi ilan edilmeleri için gerekli talimatı dışişleri bakanımıza verdim" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:06İstanbul'da elektrikli scooter denetimi: Kaldırımda scooter kullananlara 314 lira ceza kesildi
15:03Microsoft, 23 bin siber saldırı girişiminin hedefi olduğu konusunda 600 şirketi bilgilendirdi
15:00Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim
14:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
14:50Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu
14:36Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu
14:36Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak
14:35MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
14:30Ankara Şehir Hastanesi: 36 saat nöbet iddiaları üzüntümüzü artırmaktadır
14:25TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
14:24Katar Milli Kütüphanesi, Türkiye'den kitap bağışı aldı
14:19Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan İmamoğlu'na: Bu rakamlar inanılacak gibi değil
14:16Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi
14:16Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı
14:13Eski Fenerbahçe yöneticisi Belgü: Dünkü maçta Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış
14:12Milli Eğitim Bakanı: Bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi
14:05Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
13:59Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
13:55NASA Başkanı: Evren çok büyük, dünya dışında başka yaşam formları neden olmasın?
13:54AK Partili Miroğlu: Emekli maaşıyla yaşıyorum, yoksullaştığımı hissediyorum