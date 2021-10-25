https://tr.sputniknews.com/20211025/cumhurbaskani-basdanismani-cevik-erdogan-buyukelciler-konusunda-cok-kararli-1050152038.html

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Erdoğan’ın 10 Büyükelçi için yaptığı 'istenmeyen insan' açıklaması için "Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı"... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T13:50+0300

2021-10-25T13:50+0300

2021-10-25T13:51+0300

politika

bbc

ilnur çevik

açıklama

istenmeyen kişi

persona non grata

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BBC Newshour’a konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, “Büyükelçiler sınır dışı edilecek mi?” sorusuna “Doğrusu bilmiyorum, Erdoğan çok kararlı ve Türkiye’nin hakarete uğradığı düşüncesinde” yanıtını verdi, Türkiye dışında başka Avrupa ülkelerinin de AİHM kararlarına uymadığını ileri sürdü.Yaşananların 'Görülmemiş bir durum' olduğunu defalarca vurgulayan Çevik’e sunucu “Peki Avrupa Konseyi kurucu üyesinin AİHM kararını yok saymak görülmüş şey mi” sorusuna, diğer ülkelerin de AİHM kararlarını yok saydığını ileri sürerek cevap verdi.Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:Çevik: “Bu meseleye karışmış ülkelerden bu büyükelçiler, ülkelerine danışmayıp kendi başlarına hareket etmişlerse… bu çok garip olur. Dahli olan ülkeler çıkıp konuşmalı.”Sunucu: Yani 10 büyükelçinin kendi başlarına hükümetlerine danışmadan böyle bir şey yapmayacağını rahatlıkla varsayabiliriz. İki yıl önce Osman Kavala’nın makul bir şüphenin olmaması gerekçesiyle derhal serbest bırakılmasına dair AİHM’de alınan karara dikkat çekiyorlar. Basitçe Türkiye’nin bu karara uymasını söylüyorlar”Çevik: Bu daha önce başka bir yerde karşılaşılmış bir şey mi? Hiç NATO ülkesinde böyle bir şey yaşandığını duydunuz mu?Sunucu: Peki Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi, AİHM kararlarının uygulanmasını öngören bir ülkenin böyle bir kararı görmezden gelmesi görülmüş bir şey mi?Çevik: Daha önce böyle ülkelerin kesin kararları yok saydığı hiç olmadı mı geçmişte? Yani, bu meşrudur ya da bizim yaptığımız budur demiyorum ama, diğer ülkeler de benzer şeyler yaptı?Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılması talebiyle açıklama yapan 10 büyükelçiyle ilgili olarak "İstenmeyen kişi ilan edilmeleri için gerekli talimatı dışişleri bakanımıza verdim" demişti.

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bbc, ilnur çevik, açıklama, istenmeyen kişi, persona non grata