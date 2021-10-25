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https://tr.sputniknews.com/20211025/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-gorusecek-1050147431.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:23+0300
2021-10-25T12:23+0300
2021-10-25T12:33+0300
recep tayyip erdoğan
politika
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.İki lider saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Kabine toplantısı ise 15.00’te başlayacak.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli ile görüşecek 12:23 25.10.2021 (güncellendi: 12:33 25.10.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.
İki lider saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Kabine toplantısı ise 15.00’te başlayacak.