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https://tr.sputniknews.com/20211025/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-devlet-bahceliyi-kabul-etti-1050155067.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:53+0300
2021-10-25T14:53+0300
2021-10-25T15:03+0300
recep tayyip erdoğan
politika
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
14:53 25.10.2021 (güncellendi: 15:03 25.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.