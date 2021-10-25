https://tr.sputniknews.com/20211025/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-hic-kimse-turkiyenin-bagimsizligina-ve-egemenligine-golge-dusuremez-1050170754.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç kimse Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç kimse Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T21:48+0300

2021-10-25T21:48+0300

2021-10-25T21:48+0300

politika

ibrahim kalın

büyükelçi

osman kavala

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanıldı.Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda Ankara'daki resmi büyükelçilik hesabından ya da büyükelçinin şahsi hesabından açıklamayı paylaşırken, bazı ülkeler ise ABD'nin açıklamasını retweet ederek aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir. Hiç kimse Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez" ifadelerini kullandı.İbrahim Kalın, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

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ibrahim kalın, büyükelçi, osman kavala