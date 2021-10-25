https://tr.sputniknews.com/20211025/darbedilen-kadini-kurtarmak-isteyen-boks-antrenorunu-olduren-iki-sanik-hakkinda-muebbet-istendi-1050146981.html

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren iki sanık hakkında müebbet istendi

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren iki sanık hakkında müebbet istendi

Konya'da boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in, bir apartman dairesinin girişinde darbedilen kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T12:15+0300

2021-10-25T12:15+0300

2021-10-25T12:15+0300

türkiye

boksör

konya cumhuriyet başsavcılığı

kadın cinayetleri

kasten öldürmeye teşebbüs

müebbet hapis cezası

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Fatih Ö. ve Yaşar K'nin maktul Orhan Çumralıgil'i kasten öldürdüğü değerlendirmesi yer aldı.İddianamede, Fatih Ö'nün Çumralıgil'e karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Dündar Kömürcü'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs', Ayşe Nur E'ye karşı 'basit yaralama ve birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Yaşar K'nin de Çumralıgil'e karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Dündar Kömürcü'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs', Ayşe Nur E'ye karşı 'basit yaralama, birden fazla kişi ile tehdit, hakaret ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 28 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.Ne olmuştu?Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmek isteyen Dündar Kömürcü (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar Kömürcü ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Fatih Ö. ile Yaşar K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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boksör, konya cumhuriyet başsavcılığı, kadın cinayetleri, kasten öldürmeye teşebbüs, müebbet hapis cezası