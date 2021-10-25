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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/dunya-gida-programi-afganistandaki-acliga-dikkat-cekti-felaket-icin-geri-sayim-yapiyoruz-1050163693.html
Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz
Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz
Birleşmiş Milletler, Taliban kontrolündeki Afganistan’da, nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 22.8 milyon kişinin bu kış ciddi gıda güvenliği sıkıntısı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:23+0300
2021-10-25T17:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp)
çocuk
birleşmiş milletler (bm)
tarım
açlık
birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
akut açlık
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) bir an önce harekete geçilmezse, Afganistan’ın bu kış açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yaptı. Afganistan'da dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşadığına dikkati çeken WFP İcra Direktörü David Beasley, "Felaket için geri sayım yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. WFP verileri, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlasının akut gıda güvensizliği, beş yaş altı yaklaşık 3.2 milyon çocuğun da akut yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdi. WFP, bu yıl ilk kez Afganistan'da kent sakinlerinin kırsal kesimdekilere yakın oranda gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. Öte yandan örgüt, ülkedeki insani krizin üstesinden gelmek için her ay 220 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak söz konusu ihtiyaca kıyasla uluslararası toplumun mevcut yardım taahhütlerini 'okyanusta bir damla' olarak niteledi. Ülkedeki Afganların yiyecek almak için evlerindeki eşyaları sattığı ve kadınların çöp kutularından çocukları için yemek topladığı kaydedildi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, kış aylarının Afganistan'da milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek, yapılan yardımları hızlandırmak ve genişletmek için etkin bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/taliban-maaslari-bugdayla-odeyecek-iscilere-gunluk-10-muhendislere-165-kilo-verilecek-1050141159.html
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afganistan, taliban, birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp), çocuk, birleşmiş milletler (bm), tarım, açlık, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), akut açlık

Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz

17:23 25.10.2021
© İHA / JAWED KARGARTaliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© İHA / JAWED KARGAR
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Birleşmiş Milletler, Taliban kontrolündeki Afganistan’da, nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 22.8 milyon kişinin bu kış ciddi gıda güvenliği sıkıntısı yaşayacağı uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) bir an önce harekete geçilmezse, Afganistan’ın bu kış açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yaptı.

Afganistan'da dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşadığına dikkati çeken WFP İcra Direktörü David Beasley, "Felaket için geri sayım yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

WFP verileri, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlasının akut gıda güvensizliği, beş yaş altı yaklaşık 3.2 milyon çocuğun da akut yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdi.
WFP, bu yıl ilk kez Afganistan'da kent sakinlerinin kırsal kesimdekilere yakın oranda gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. Öte yandan örgüt, ülkedeki insani krizin üstesinden gelmek için her ay 220 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak söz konusu ihtiyaca kıyasla uluslararası toplumun mevcut yardım taahhütlerini 'okyanusta bir damla' olarak niteledi.

Ülkedeki Afganların yiyecek almak için evlerindeki eşyaları sattığı ve kadınların çöp kutularından çocukları için yemek topladığı kaydedildi.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, kış aylarının Afganistan'da milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek, yapılan yardımları hızlandırmak ve genişletmek için etkin bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi.

Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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